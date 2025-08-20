Мелони сделала признание на встрече в Белом доме: микрофон случайно зафиксировал. Видео

Во время встречи европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Италии Джорджа Мелони попала в конфузную ситуацию. Включенный микрофон зафиксировал, как она призналась в своей нелюбви к журналистам.

О сложных отношениях со СМИ Мелони заявила во время того визита не один раз. Об этом пишет итальянское издание Today.

Включенный микрофон у премьера Италии вызвал неудобную для нее ситуацию: журналисты, а вместе с ними и миллионы людей по всему миру услышали, что политик недолюбливает СМИ.

Признание в своих сложных отношениях с журналистами Мелони сделала, отвечая на замечание президента Финляндии Александра Стубба относительно открытости Трампа в общении с журналистами на саммите. На это премьер Италии с улыбкой ответила: "Но ему это нравится. Он всегда так делает. Я же, наоборот, никогда не хочу общаться с итальянской прессой".

Впрочем, это было не единственное в тот день признание Мелони в том, что итальянские СМИ уже назвали "аллергией на журналистов".

Когда лидеры проводили пресс-конференцию, Трамп поинтересовался у коллег, хотят ли они ответить на несколько вопросов журналистов. Мелони сразу от такой перспективы отказалась и, пишет издание, прошептала президенту США на ухо: "Я думаю, лучше не делать этого. Нас много, это займет слишком много времени".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конфузную ситуацию из-за включенного микрофона попал во время саммита в Белом доме и сам Трамп: мир услышал его слова, адресованные президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"Я думаю, что он (Путин. – Ред.) хочет заключить сделку. Он хочет сделки ради меня. Вы понимаете? Как бы это безумно не звучало", – сказал американский президент французскому коллеге.

Впоследствии Макрон по просьбе журналистов объяснил слова Трампа о Путине в случайно включенный микрофон. По словам президента Франции глава Белого дома действительно искренне верит в свою способность закончить войну и в то, что сможет заставить это сделать российского диктатора Владимира Путина.

