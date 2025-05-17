Путин послал на переговоры придворного клоуна и историка чтобы он сказал коронную фразу своей жизни "мы готовы воевать вечно, а вы".

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И он выполнил свою роль. Его услышали. По крайней мере Трамп услышал, что вновь выдал порцию своей гениальности, не забыв и об отсутствии козырей у Зеленского, потому что, вероятно, Украина не может воевать вечно.

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Але розповів Мединський набагато більше, ніж хотілося б Путіну.

І мова не про те, чи готові і чи можуть росіяни воювати вічно. Бо тут є питання. Особливо "чи можуть". Бо економіка каже про інше.

Тим більше, якщо подивитись на інтенсивність війни зі шведами і порівняти іі з війною Росії проти України. Бо за всю 21-о річну війну проти Швеції бойові втрати Російської імперії склали 30 тисяч солдат. Здається, при будівництві Пєтєрбургу вони згубили більше людей. Думаю не варто порівнювати із результатами поточних геніальних мʼясних штурмів. Таку війну могла б 21 рік і зараз витримати російська економіка. Але ж посіпака Путіна не економіст, а псєвдоісторик.

Але цей придворний історик знов підсвітив головну мотивацію війни. Першопричини війни, як любе говорити Путін. І це, звісно, не про вступ України в НАТО.

Це про те, що Путін уявляє себе поряд із Петром Першим у підручнику з історії. Бо чому б раптом ще цей посіпака посіпак, Медінський, знадував би війну із Швецією. Яка була 300 років тому. Після якої було безліч воєн, де росіяни і вигравали і програвали і ніде не воювали вічно. Де були територіальні втрати і були надбання.

Ні, питання не у війні. питаннях у імператорі. Путін бачить себе наступником Петра Першого. Він робить те, що робив Петро Первий. Він порівнює себе виключно з Петром Першим. Вони там роками сиділи в бункері і говорили про це. І от проговорилися. Путін хоче мати сторінку в підручнику історії поряд із першим імператором Росії. Не розуміючи іронії, що Петро Перший був першим, а Путін буде останнім. Бо він захотів відновити мертву імперію і прискорить іі загибель. Як би його не рятував Трамп…

І дійсно, за часів Петра Першого росія могла воювати вічно інавіть з більшою інтенсивністю, ніж вона воювала. Бідна країна рабів в зовсім іншому світі навколо. І дійсно, через 300 років в підручниках історії ніхто не пише про динаміку ВВП того часу. Тоді це не мало значення. Але має зараз. 300 років змінили світ і змінило Росію. Шкода, що Путін цього не розуміє. Бо це коштує дуже дорого Україні, це забирає життя найкращих…

І так, ми тепер розуміємо що розповідали Віткофу, коли він слухав по кілька годин цих кремлівських істориків з відкритим ротом. Які розплвідали цому історії про устьє Нєви, порівнюючи це з Кримом. І ніхто ж цьому забудовнику з Нью-йорка не може розповісти, що Путін з самого початку зотів всю Україну…

А що буде далі? Яка мораль цієї історії? Подивимось

Поки ми розуміємо мотивацію. І знов зрозуміли, що як і зимою 2022 року Путіним рухає ірраціональне бажання бути імператором. Він не змінився і не зробив роботу над помилками. Він йде проти маховика історії, ігнорує економіку, нехтує здоровим глуздом і ставить на кон все. Він має програти.

Чи програє він? Чи пощастить йому з Трампом? Чи буде Захід помилятись? Чи здасться Україна…

Подивимось….

Бо ми лишаємось у сюрреалістичній пастці у голові Трампа, що викрівлює реальність і здається, ти перебуваєш у третьому сезоні Твін Пікс. І подітися від необхідності мати справу із сучасним Нєроном на чолі США ми не можемо. Ще один імператор. Забагато цих історичних аналогій.

А так да, Росія може воювати вічно. Якщо іі танки не застрягнуть в болоті. Але, звісно, якби президентом був Трамп, цього б ніколи не сталось.