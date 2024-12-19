'Мало от кого зависим': Путин похвастался, что Россия стала сильнее войны против Украины, но умолчал о потерях

Кремлевский диктатор Владимир Путин похвастался, что Россия стала гораздо сильнее за время полномасштабного вторжения в Украину, однако умолчал о потерях военных на фронте. В то же время РФ становится настоящим суверенным государством, которое ни от кого не зависит.

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Такими мнениями российский президент поделился во время "Прямой линии" с россиянами в четверг, 19 декабря. Также он уверен, что экономика РФ стабильна и прочна.

По словам лидера Кремля, некоторым в США очень хотелось бы, чтобы Россия была в ослабленном положении, но он придерживается иного взгляда.

"Я считаю, что Россия стала намного сильнее за предыдущие два-три года, потому что мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы уже мало от кого зависим, мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики", – отметил Путин.

Напомним, президент РФ продолжает гордиться гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Он подчеркнул, что ни у кого нет никаких шансов на сбивание этого вооружения. Однако сам президент РФ не знает причины, почему ракета имеет именно такое название.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор назвал захватническую войну России против Украины "движухой". Он утверждает, что "движуха" начинается тогда, когда становится "скучно". При этом он избежал неудобного вопроса по Курской области, где идет операция ВСУ.

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