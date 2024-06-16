Прямая речь Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы:

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"С одной стороны, когда я общаюсь с людьми, когда я смотрю социологию, я вижу, что, безусловно, сильна эта волна восстановления границ 91-го года, никаких уступок до победы. С другой стороны, потом те же люди, когда говорят, что для этого нужно идти воевать, то они не готовы это делать."

Кое-кто думает, что можно одновременно быть и патриотом, и хитрожопым. Нет. Нужно что-то выбрать.