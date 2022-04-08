Макрон заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины после завершения войны с Россией. Также он выразил намерение созваниваться с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом глава государства сказал в интервью газете Le Parisien. Он хочет, чтобы Париж сохранил за собой статус участника переговоров.

"В какой-то момент наступит прекращение огня и придется строить мир. Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов", – сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что готов звонить Путину, не смотря на результативность таких переговоров.

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Макрон также отметил, что "уделяет большое внимание ситуации в Мариуполе". Он сказал, что Париж "не оставит попыток открыть гуманитарный коридор при помощи Международного комитета Красного Креста".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макрон заявил о том, что Россия должна ответить за зверства их солдат, которые они совершили в Буче.