Председатель Китая Си Цзиньпин посетит Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что во время диалога двух политиков глава французского государства попытается оказать давление на Си, чтобы попытаться убедить его использовать свое влияние на страну-террориста Россию.

Также Макрон будет добиваться, чтобы Китай сократил торговые дисбалансы. Об этом сообщает издание Reuters.

Накануне визита Си в Париж советник Елисейского дворца заявил, что Франция должна продолжать настаивать на том, чтобы китайские власти предоставили Европе больше гарантий по торговым вопросам. Стоит отметить, что Франция поддерживает расследование Европейского Союза в отношении китайского экспорта электромобилей. В ответ на это Пекин начал расследование в отношении импорта бренди, который в основном производится во Франции.

Кроме Макрона также ожидается встреча Си Цзиньпина с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Вероятно, во время переговоров будут затронуты вопросы разногласия внутри 27 членов ЕС, в частности между Францией и Германией, которые подрывают их способность влиять на Китай. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц не присоединится к Макрону и Си Цзиньпину в Париже.

Во время визита китайской делегации Франция будет стремится подтолкнуть Пекин к оказанию давления на Москву, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины.

"Поскольку Китай является одним из главных партнеров России, наша цель состоит в том, чтобы использовать рычаги воздействия, которые он имеет на Москву, чтобы изменить расчеты России и помочь внести свой вклад в разрешение конфликта", – сказал советник Елисейского дворца.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратил внимание на то, что визит Си Цзиньпина в Европу начнется 6 мая и продлится вплоть до 10-го. Это означает, что ни один из лидеров супердержав, который мог бы посетить инаугурацию кремлевского диктатора Владимира Путина, не приедет на это действо.

Ранее глава Китая Си Цзиньпин заявил, что страна-агрессор Россия должна принять участие в предстоящей мирной конференции в Швейцарии. Представители Пекина подчеркнули, что необходимо наладить мирные переговоры между Украиной и Россией.

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