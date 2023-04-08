Французькому президентові так задурив голову китайський чай, що у час візиту до Сі Макрон набалакав пригорщу дурниць. "Російський урок-2022" нічому не навчив європейську дипломатію, і вона з оптимізмом наступає з КНР на ті ж самі граблі.

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Відкидаючи інформаційну піну, озвучу декілька зрад від господаря Єлисейського палацу:

Франція поділяє думку, що політичне вирішення кризи в Україні має враховувати законні занепокоєння всіх сторін. Перекладу: маємо погодити не лише з бункерним, але й із Сі, Макроном, з Шольцом, як ЗСУ звільнятимуть Крим. Це продовження старої кремлівської пісні у виконанні Китаю "про негайний мир по лінії фронту".

Франція підтверджує свою відданість політиці "одного Китаю". Розтлумачу: це принцип, за яким Тайвань вважається невіддільною частиною КНР. Згідно з цією політикою, будь-які спроби Тайваню оголосити свою незалежність є неприпустимими для Китаю, який розглядає Тайвань як свою провінцію.

Франція та Китай погоджуються "поглибити діалог" між збройними силами обох країн в Азійсько-Тихоокеанській зоні, "зміцнюючи регіональну та міжнародну безпеку". Іншими словами: оскільки найбільшою загрозою для КНР в цьому регіоні є США, то Макрон та Сі де-факто поглиблюють дружбу проти Байдена.

А ще гість з Парижу пообіцяв де-факто поважати ущемлення прав китайців, переслідування уйгурів і відсутність всіляких свобод. Це він назвав справжньою дружбою та взаємоповагою.

Макрон продав душу червоному дракону. Запитання лише в рентабельності оборудки.

Про душу підтверджує рівень прийняття Макрона, який і не снився бункерному: Сі покликав господаря Єлисейського палацу в резиденцію батька на півдні країни, що є проявом виняткової гостинності.

Китайське заколисування - спроба вбити клин у взаємини ЄС і США. Макрон стає троянським конем економічної інтервенції Сі в країни Євроспільноти. Саме тому КНР купить 160 літаків Airbus, допоможе Франції в переході до безвуглецевої енергетичної системи, і взагалі заводить країну грішми. Я вже почав боятися, що залишись Макрон ще на один день, країна перейшла б з євро на юань.

КНР для ЄС - це ті ж самі граблі, як і РФ.

США задовго до 2022-го року вказували на Кремль як головного порушника контурів світової безпеки, а Меркель-Шольц з Макроном пестили бункерного, купували дешеві енергоресурси, збагачуючи скарбницю путінської агресії. В результаті в Європі виникла широкомасштабна війна.

Сьогодні Uncle Sam вважає Піднебесну головним викликом для миру на планеті у найближчі 10-20 років, і намагається блокувати економіку цієї держави санкціями, а Макрон… ну ви вже в курсі, що він утнув.

Якось окремо розповім про економічний занепад ЄС та його провідних держав, який змушує Старий Світ крутити політичні романи з лідерами тоталітарних держав. Та щоб не привело до цього мезальянсу, він матиме дуже непрогнозовані наслідки для планети загалом і для України зокрема.

До речі, щоб ви не подумали погано про мене: "дуля з маком" - випічка з маковою начинкою. У деяких регіонах України її називали "дулями", що може бути пов'язано зі схожістю форми пирогів з певними фігурами.

Мімікрувати - означає наслідувати або імітувати щось або когось.

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