Макрон призвал Иран 'немедленно прекратить' поставки беспилотников России и предупредил о последствиях

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 10 июня, предупредил своего иранского коллегу Эбрагима Раиси о последствиях доставки беспилотников в Россию. Он призвал Иран "немедленно прекратить" поставки БПЛА стране-агрессору.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что заявление Макрон сделал заявление в телефонном разговоре.

Французский лидер также выразил обеспокоенность по поводу развития иранской ядерной программы.

В то же время, как известно, Великобритания, Франция, Германия, США и Украина заявляют, что поставка беспилотников иранского производства в Россию нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН от 2015 года, закрепляющую ядерную сделку с Ираном.

Кроме того, Белый дом заявил, что Россия, похоже, углубляет свое оборонное сотрудничество с Ираном и получила сотни односторонних боевых беспилотников, которые она использует для ударов по Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макрон дал знаковое интервью французскому изданию L'Opinion, в котором заявил, что Россия "геополитически проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая.

Макрон соглашался с тем, что депортация украинцев оккупантами является военным преступлением. Он призывал страну-агрессора немедленно вернуть в Украину принудительно вывезенных детей.

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