Макрон назвал удар оккупантов по Краматорску "мерзостью", но о России не упомянул

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "мерзостью" ракетный удар оккупантов по мирным жителям на вокзале в Краматорске. Однако он не стал упоминать, что за этим преступлением стоит Россия.

Реакция французского лидера была опубликована в его официальном Twitter-аккаунте. Он написал, что украинцы спасались от войны, но у них не было никакого оружия, а только чемоданы, коляски и детские игрушки.

"Сегодня утром на вокзале Краматорска с семьями, ожидавшими эвакуации, случилось немыслимое. Десятки погибших, сотни раненых. Это мерзость. Наши мысли с жертвами в Краматорске, Буче, Мариуполе, Харькове. По всей Украине мы будем поддерживать расследование, чтобы обеспечить справедливость. Наши мысли с семьями, которые сейчас бегут от войны. Мы примем их в нашем Союзе, нашем Союзе мира" , – написал Макрон.

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По его словам, европейские лидеры продолжат оказывать Украине гуманитарную, военную и финансовую поддержку, а также введут новые санкции. Очевидно, Макрон имел ввиду усиление ограничений против России, однако прямого упоминания страны-агрессора в его заявлении нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Макрон заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности Украины после завершения войны с Россией. При этом президент Франции после 24 февраля 9 раз говорил по телефону с Путиным. Каких-либо результатов диалог с диктатором не принес, но Макрон считает, что необходимо и далее совершать такие звонки.