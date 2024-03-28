Макрон, (більше) на словах захвативши європейське лідерство в українському питанні, кинув своєрідний виклик Шольцу. Ну, типу, слабо, херр канцлер?

І що ви думаєте? Є певна надія, що херр Шольц виклик прийняв.

Ось що пише BILD: "Путін посилює бомбовий терор, у відповідь на це Бундесвер замовив чотири нові системи Patriot, дві з яких мають замінити вже поставлені в Україну."

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Як довго ще зможе протриматися українська ППО? Протиповітряна оборона України, схоже, зазнає зараз величезного навантаження - адже постачання боєприпасів, особливо високотехнологічної зброї, обмежене.

Проте, постачання боєприпасів для "Гепардів", що постачаються з Німеччини, дещо покращилися. Насамперед системи відмінно захищають від безпілотників "Шахид" іранського виробництва. Однак дальність дії "Гепардів" обмежена.

У розпорядженні України є різні системи для захисту від балістичних та крилатих ракет: Крім С-300, створених ще за радянських часів, на озброєнні українських збройних сил стоять західні системи ППО, у тому числі Patriot, IRIS-T, SAMP/T та NASAMS.

Проте відповідні боєприпаси рідкісні та дорогі: хоча Україна все ще має їх на складах, висока інтенсивність російських атак може незабаром призвести до дуже критичної ситуації.

З огляду на це, Бундесвер, який все ще має у своєму розпорядженні великі запаси ракет PAC-2 Patriot, може їх поставити Києву. PAC-2 довели свою ефективність в Україні, і Бундесвер компенсуватиме їх утилізацію за рахунок закупівлі додаткових PAC-3.

І що надважливо! Бундесвер вже замовив чотири нові системи Patriot, дві з яких мають замінити вже поставлені в Україну. Плюс розглядається можливість надання Україні ще однієї системи, переважно у складі європейської коаліції ППО.

Є й інший гуманітарний аспект: захист українського експорту зерна. Одеський порт був захищений завдяки британським ракетам морського базування та німецькій системі Patriot. Україна знову могла експортувати збіжжя – значна частина зерна для Всесвітньої продовольчої програми надходить саме із України.

Отже підсумовуємо: поки американці грають у свої політичні ігри, Париж з Берліном намагаються по мірі сил закрити дири у ППО України. Ще по одному Петріоту для Одеси та Харкова точно на завадять. Ну, якщо вірити BILD, звісно.