Магда призвал провести реформу Генеральной прокуратуры в связи с нападками на НАБУ, САП и Киев

Дело "Карфагена" свидетельствует о глубоком кризисе прокуратуры, которую центральная власть на протяжении многих лет использует для уничтожения политических оппонентов и врагов. В частности, именно Офис генпрокурора и лично его тогдашний глава Руслан Кравченко были ключевыми исполнителями атаки на НАБУ и САП прошлым летом, когда на Банковой пытались полностью уничтожить антикоррупционные органы. Об этом заявил политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда.

Видео дня

"Дело "Карфагена" еще раз доказало наличие глубокого кризиса в прокуратуре, которую много лет используют как примитивное оружие для уничтожения "врагов" власти. Обычно это карающий меч президента. За это прокурорским разрешалось почти всё. Именно Офис генпрокурора стал торпедой в попытке уничтожения НАБУ и САП прошлым летом. Пресловутую пресс-конференцию Кравченко помнят все. Только благодаря тому, что на власть оказали давление улица и западные партнеры, антикоррупционные органы сегодня работают. И работают хорошо", – заявил Евгений Магда.

Кроме того, как отметил эксперт, прокуроры атакуют представителей местного самоуправления, которые мешают центральной власти реализовывать свои интересы в регионах.

"Функцией прокуратуры было и остаётся уничтожение представителей местного самоуправления, которое уже много лет стоит Банковой как кость в горле. Кравченко и его первый заместитель Мария Вдовиченко, ушедшая в отставку вслед за "шефом", их подчиненные годами инициировали уголовные дела против политических оппонентов. Сначала они работали в тесной координации с Андреем Ермаком. А после его отставки – действовали по предварительным указаниям и отработанным схемам", – отметил политолог.

Он подчеркнул, что столица не стала исключением – против представителей киевской мэрии силовыми структурами было возбуждено 1500 сфабрикованных уголовных дел, но в итоге только 4 из них дошли до суда.

"Наиболее показательным стало давление на Киев. Против киевских властей было возбуждено более 1500 уголовных дел, проведено более 1200 обысков, объявлено более 300 подозрений. И результат – всего 4 приговора. Поэтому вопрос о том, сколько дел из 1200 было сфабриковано, – риторический. Дела разваливались ещё до суда или в суде. Задача состояла в том, чтобы войти в КГГА, изъять документы, остановить работу. За это разрешалось и о себе не забывать – с колл-центра дань снять или бизнес отжать", – подчеркнул Евгений Магда.

Эксперт заявил, что необходимо реформировать саму систему прокуратуры, иначе ничего не изменится.

"Формула успеха генпрокурора была проста: атакуешь НАБУ, САП, Кличко, оппозицию, за это набиваешь карманы через ФЛП „королев" и получаешь защиту от отставки в Раде. Так было много лет. Это будет продолжаться, пока Карфаген не будет уничтожен. Потому что назначение нового генпрокурора в существующей системе координат сделает из него условного "пшонка" или "кравченко" за очень короткое время. "Нужно реформировать саму систему прокуратуры", – заявил Евгений Магда.

Он предложил начать с конкурса на избрание руководителей прокуратуры с привлечением независимых экспертов, как это было с НАБУ, САП и БЕБ.

"Начать хотя бы с конкурсного отбора руководителей ведомств с привлечением независимых экспертов. Конечно, это не волшебная таблетка. Но опыт НАБУ, САП и нового руководства БЕБ, по крайней мере, демонстрирует одну важную вещь: руководитель, который не обязан своей должностью исключительно одному политическому центру, имеет гораздо больше пространства для самостоятельности. "Карфаген" должен стать не очередным политико-коррупционным скандалом. Это важный тест на то, способна ли Украина наконец перейти от государства персональных назначений к государству институтов", – заявил директор Института мировой политики.