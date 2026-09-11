Магда призвал провести реформу Генеральной прокуратуры в связи с нападками на НАБУ, САП и Киев
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Дело "Карфагена" свидетельствует о глубоком кризисе прокуратуры, которую центральная власть на протяжении многих лет использует для уничтожения политических оппонентов и врагов. В частности, именно Офис генпрокурора и лично его тогдашний глава Руслан Кравченко были ключевыми исполнителями атаки на НАБУ и САП прошлым летом, когда на Банковой пытались полностью уничтожить антикоррупционные органы. Об этом заявил политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда.
"Дело "Карфагена" еще раз доказало наличие глубокого кризиса в прокуратуре, которую много лет используют как примитивное оружие для уничтожения "врагов" власти. Обычно это карающий меч президента. За это прокурорским разрешалось почти всё. Именно Офис генпрокурора стал торпедой в попытке уничтожения НАБУ и САП прошлым летом. Пресловутую пресс-конференцию Кравченко помнят все. Только благодаря тому, что на власть оказали давление улица и западные партнеры, антикоррупционные органы сегодня работают. И работают хорошо", – заявил Евгений Магда.
Кроме того, как отметил эксперт, прокуроры атакуют представителей местного самоуправления, которые мешают центральной власти реализовывать свои интересы в регионах.
"Функцией прокуратуры было и остаётся уничтожение представителей местного самоуправления, которое уже много лет стоит Банковой как кость в горле. Кравченко и его первый заместитель Мария Вдовиченко, ушедшая в отставку вслед за "шефом", их подчиненные годами инициировали уголовные дела против политических оппонентов. Сначала они работали в тесной координации с Андреем Ермаком. А после его отставки – действовали по предварительным указаниям и отработанным схемам", – отметил политолог.
Он подчеркнул, что столица не стала исключением – против представителей киевской мэрии силовыми структурами было возбуждено 1500 сфабрикованных уголовных дел, но в итоге только 4 из них дошли до суда.
"Наиболее показательным стало давление на Киев. Против киевских властей было возбуждено более 1500 уголовных дел, проведено более 1200 обысков, объявлено более 300 подозрений. И результат – всего 4 приговора. Поэтому вопрос о том, сколько дел из 1200 было сфабриковано, – риторический. Дела разваливались ещё до суда или в суде. Задача состояла в том, чтобы войти в КГГА, изъять документы, остановить работу. За это разрешалось и о себе не забывать – с колл-центра дань снять или бизнес отжать", – подчеркнул Евгений Магда.
Эксперт заявил, что необходимо реформировать саму систему прокуратуры, иначе ничего не изменится.
"Формула успеха генпрокурора была проста: атакуешь НАБУ, САП, Кличко, оппозицию, за это набиваешь карманы через ФЛП „королев" и получаешь защиту от отставки в Раде. Так было много лет. Это будет продолжаться, пока Карфаген не будет уничтожен. Потому что назначение нового генпрокурора в существующей системе координат сделает из него условного "пшонка" или "кравченко" за очень короткое время. "Нужно реформировать саму систему прокуратуры", – заявил Евгений Магда.
Он предложил начать с конкурса на избрание руководителей прокуратуры с привлечением независимых экспертов, как это было с НАБУ, САП и БЕБ.
"Начать хотя бы с конкурсного отбора руководителей ведомств с привлечением независимых экспертов. Конечно, это не волшебная таблетка. Но опыт НАБУ, САП и нового руководства БЕБ, по крайней мере, демонстрирует одну важную вещь: руководитель, который не обязан своей должностью исключительно одному политическому центру, имеет гораздо больше пространства для самостоятельности. "Карфаген" должен стать не очередным политико-коррупционным скандалом. Это важный тест на то, способна ли Украина наконец перейти от государства персональных назначений к государству институтов", – заявил директор Института мировой политики.