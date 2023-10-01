Люди в Словакии имеют большие проблемы, чем Украина, – победитель выборов Фицо

Лидер партии Smer-SD, победившей на парламентских выборах в Словакии, Роберт Фицо снова заявил, что собирается прекратить помощь для Украины. Такое решение политик объяснил тем, что граждане его государства якобы испытывают большие проблемы, чем Украина.

Об этом сообщило издание Assotiated Press. Лидер партии также заявил о готовности начать переговоры с другими партиями о формировании коалиционного правительства по первой просьбе президентки Зузаны Чапутовой.

Фицо подчеркнул, что его политсила имеет четкие идеи и планы, а также знает, что должно делать правительство.

Напомним, Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией, выступил против помощи Украине в войне с РФ сразу после досрочных парламентских выборов 30 сентября. Политсила набрала лишь немногим более 23% голосов, которые, однако, стали для нее билетом в парламент.

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Руководитель партии HLAS, занявшей третье место на выборах, также заявил, что о военной помощи Украине "больше речь не идет", а Словакии "больше нечего послать" для украинской армии. Причем, ранее эта партия выступала за поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пресс-службе МИД Украины сообщили, что Словакия заказала для ВСУ машину разминирования Božena-5. Деньги для помощи нашему государству собрали волонтеры.

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