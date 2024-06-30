Львиная часть денег должна оставаться в общине: Порошенко объяснил, почему для членства в ЕС нужна децентрализация

Ужесточение местного самоуправления и реформа децентрализации приблизили Украину к членству в ЕС – об этом Петр Порошенко сказал во время встречи во Львове с лидерами общин и депутатами местных советов от "Евросолидарности". Пятый президент заметил, что децентрализация не только стала самой успешной реформой за его каденцию, но и выдержала "краш-тест" пандемии наковы и полномасштабное российское вторжение.

Видео дня

О встрече Порошенко с львовской командой идет речь на сайте "Европейской солидарности".

По мнению Порошенко, сворачивание прав местного самоуправления чревато евроинтеграцией. Он убежден – военный НДФЛ надо вернуть общинам и дать им ресурс для срочной подготовки к тяжелой зиме.

"Децентрализация – это не болтовня, не реверансы в сторону территориальной общины, городских голов. Децентрализация – это деньги. Главным результатом нашей политики децентрализации стало то, что уже в 2018 году средства территориальных общин превысили средства государственного бюджета. Это моя мечта, моя цель, потому что львиная часть денег должна оставаться в общине. И жизнь подтвердила правдивость этой нашей общей стратегии", – напомнил Порошенко.

"В начале широкомасштабного вторжения, что стало форпостом защиты Украины? Местные общины. Там формировались отряды, которые позволили защитить страну. Львиная часть денег из местных бюджетов ушла в поддержку армии", – подчеркнул пятый Президент.

"Если вы забрали деньги у субъектов местного самоуправления, забрали военный НДФЛ, где эти деньги? Раньше они уходили в бригады и бригады сами покупали. Мы сейчас выступаем за то, что НДФЛ должно быть возвращено общинам", – говорит Порошенко.

"Вторая позиция – это движение страны в Европу. Есть специальная программа сотрудничества, обеспечивающая реализацию львиной части европейской помощи через субъекты местного самоуправления. Я подчеркиваю: десятки миллиардов долларов и евро, выделяемые нашими партнерами для обеспечения помощи Украине по защите критической энергетической инфраструктуры, должны идти через субъекты местного самоуправления. Строительство защиты должно идти через субъекты местного самоуправления. Почему? Потому что значительно повышается эффективность использования денег. И значительно уменьшается коррупция", – убежден Порошенко.