Лукашенко на День Независимости Украины выдал речь об "искренней дружбе, мире и согласии"

Беларусский диктатор Александр Лукашенко заговорил об "искренней дружбе" с Украиной и том, что двум народам "было суждено жить рядом". Это при том, что Минск является союзником России в войне против украинского государства и помогает российской агрессии.

Речь о "мире и согласии" он выдал 24 августа. Таким образом путинский приспешник решил поздравить украинцев с Днем Независимости.

"Мир" от Лукашенко

"Жить рядом в мире и согласии издревле было предназначением беларусского и украинского народов. Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой", – высказался диктатор из Беларуси.

Он утверждает, что Минск и Киев в разные стороны "тянут внешние силы". При этом Беларусь якобы и дальше остается "открытой" для украинцев.

"Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями", – заявил Лукашенко.

Непризнанный президент РБ, как известно, любезно предоставлял свою территорию и солдат для полномасштабного вторжения России в Украину, продвижения путинской армии и российских ударов по украинским мирным городам.

А теперь он "от всего сердца" решил пожелать гражданам Украины "найти собственный ответ на сегодняшние вызовы". Более того, Лукашенко цинично пожелал стране "мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития".

Что предшествовало

Беларусский диктатор Александр Лукашенко после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что тот якобы стремится к миру и "готов к переговорам" и даже "воздушному перемирию" с Украиной.

В одном из последующих интервью он назвал "постановкой" трагедию в Буче – массовые убийства гражданских украинцев, которые российские оккупанты совершили в марте 2022 года.

Когда же некоторые европейские страны начали предлагать площадку для двусторонних переговоров Украины и РФ, непризнанный лидер Беларуси и себе выдал, что готов организовать встречу Зеленского и Путина.

Ныне Беларусь и Россия анонсировали очередные военные учения на территории РБ, которые пройдут этой осенью. Кроме традиционных "Запад-2025" с россиянами (с 12 по 16 сентября), беларусские военнослужащие примут участие в серии тренировок "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" (сентябрь-октябрь 2025-го) в рамках Организации договора о коллективной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГПСУ заявили, что на территории Беларуси пока не наблюдается создания ударных группировок, которые могли бы представлять непосредственную угрозу для Украины. Однако пограничное направление с РБ остается потенциально опасным, поэтому Украина продолжает усиливать оборонительные меры на этом участке.

