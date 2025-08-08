Лукашенко расхвалил Трампа за давление на Европу и цинично назвал события в Буче 'постановкой'. Видео

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко порадовался, что президент США Дональд Трамп "наклоняет" Европу. Также он назвал трагедию в Буче – массовые убийства гражданских, которые российские оккупанты совершили в марте 2022 года, – "постановкой".

Главарь страны-пособницы РФ дал обширное интервью репортеру Time Саймону Шустеру еще 25 июля. Материал был опубликован только сейчас.

Лукашенко о Трампе

Называя Европу "вонючей", незаконно избранный президент РБ заявил: "Трамп прав, что наклоняет эту Европу! Только чтобы это не спектакль был".

В ходе интервью Лукашенко отмечал, что ранее взаимодействие между Беларусью и США было положительным. Но потом, особенно в период "специальной военной операции" России против Украины, отношения серьезно ухудшились.

Тем не менее каналы общения всегда продолжали существовать, в основном по линии спецслужб. Поэтому они оставались вне публичной плоскости.

"Президент" Беларуси заявил, что в целом хорошо относится к Трампу, он поддерживал его перед американскими выборами, "в открытую критикуя вашу демократию так называемую и вашего Байдена".

"Это было позорище – то, что вы творили с Трампом до последних президентских выборов", – обратился он к журналисту американского издания.

"Не мне тебе рассказывать, что такое Америка. Это лидер в нашем мире. Да, ослабленный, да, чудите вы порой непонятно зачем, президент иногда заявление утром делает одно, вечером – другое, а действует уже по-другому. Всего хватает. Но Америка есть Америка, и у нас не лучшие отношения, санкции… Что хорошего в санкциях? Мы зависимы от Америки, и не только мы, но и многие государства в силу сложившейся ситуации, хоть она и меняется. Поэтому целый комплекс проблем для нас", – пожаловался Лукашенко.

Лукашенко о Буче

"Президент" РФ всячески оправдывал своего друга-диктатора в ходе интервью. Мол, Запад показывает Владимира Путина как кровожадного лидера, но "это не так".

В пример он привел трагедию в городе Буча Киевской области в начале российского полномасштабного вторжения.

"Там все не так было, как показывали. Это была хорошо спланированная акция, чтобы показать агрессивность, кровожадность – "убийцы россияне"… Ничего подобного там не было. И мы знаем, кто это делал. И мы знаем номера автомобилей, на которых приехали организаторы Бучи. И я об этом публично говорил", – эмоционально утверждал Лукашенко.

Как писал OBOZ.UA, на фоне запланированный военных учений на территории РБ "Запад-2025" начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Александр Лукашенко пока не одобряет предоставление "коридора" для войск Владимира Путина. Однако Украине стоит готовиться к любому сценарию развития событий.

