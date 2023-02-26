Блог | Сергей Климовский: Лукашенко и его полковники в марте могут атаковать страны НАТО

Странные манёвры лукашенко 22-24 февраля не могли не привлечь внимания. Лукашенко 22 февраля встретился с послом Ирана Саидом Ярином после чего обе стороны заявили, что белорусский диктатор прилетит в Тегеран 18 марта на 30-летие установления дипотношений между двумя государствами. На следующий день он дал интервью китайскому Синьхуа и уже 24 февраля появилось сообщение: лукашенко улетает в Китай 28 февраля и вернётся 2 марта.

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Лукашенко очень старался с интервью, чтобы выпросить приглашение в Пекин. Заявил, что "Ни одна проблема в мире не может сегодня решаться без участия КНР". Заверил, что уже поддерживает мирный план Си Цзиньпина, который появится завтра. Возмутился, как это американцы посмели нагло сбить китайский воздушный шар-разведчик, летавший над США. Назвал Китай глобальным и спросил, вступятся ли китайцы за него, если нападёт НАТО. Но быстро понял, что допустил ошибку, и сходу стал исправляться. Заверил, что он очень крутой парень и поэтому "ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины концентрации войск, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем". Сказал, что ему санкции нипочём, и что 2022 г. был самым успешным для экономики Беларуси, а то, что Польша и Литва закрывают границу для торговли, то этим они сами себе стреляют в ногу.

Кое-что станет более понято, если учесть какими маслеными глазами лукашенко смотрел на сидевшую перед ним красивую высокую журналистку-китаянку. Некоторые кадры после интервью тоже не оставляли сомнений в твёрдости намерений "батьки" упасть в объятия Китая прямо здесь и сейчас. Интервью лукашенко напоминало похвальбу ухажёра, который быстро понял, что не к месту говорить о нападении НАТО, и стал убеждать, что он самый крутой парень на всём белорусском побережье, и даже Украина не рискует напасть на него.

Рядом с красавицей китаянкой сидел её коллега-журналист в очках, что делало его очень похожим на китайского Берию и считывал информацию. Неизвестно, добился лукашенко от китаянки того, чего хотел, но китайский Берия решил, что клиент созрел и выдал разрешение на его поездку в Пекин. Российские СМИ на всё это реагировали холодно и сдержано, так как поняли, скоро "старшим братом" белорусского народа может стать Китай.

В связи с предстоящими поездками лукашенко в Пекин и Тегеран следует отметить новые тенденции, возникшие в любовном пятиугольнике Будапешт – Москва – Минск – Пекин – Тегеран.

Китайская дипломатия явно начинает подгребать под себя друзей Москвы. Представитель ЦК КПК по международным вопросам Ван И посетил 20 февраля Будапешт, где имел беседу с Виктором Орбаном. У партии Орбана давние отношения с Пекином, несмотря на то, что не все в Венгрии их одобряют. Появление в 2021 г. возле Китайского университета в Будапеште улиц Делай-ламы, Уйгурских мучеников, Свободного Гонконга и архиепископа Се Шигуаня, проведшего 30 лет в тюрьмах КНР, тому пример. Орбан хочет от Пекина денег и поддержки "Великой Венгрии".

Президент Ирана Эбрахим Раиси с 14 по 17 февраля тоже ездил в Пекин за деньгами и вернулся с договорами об инвестициях на 400 млрд. долларов. Это был первый визит главы Ирана в Китай за 20 лет и встречали его очень торжественно.

Теперь в Пекин за деньгами и защитой летит лукашенко. Он ищет защиту от Москвы и от возмездия со стороны белорусов, украинцев, поляков и литовцев. Неизвестно, кого сейчас он больше боится. Точно, не Вооружённые силы Украины, у них и без него полно работы. Если судить по тому, что 21 февраля лукашенко принял в Минске Аслана Бжанию, "смотрящего" за Абхазией от Кремля, то Москвы он боится больше всего. Лукашенко 30 лет не признаёт ни Абхазию, ни "Южную Осетию", и вдруг принимает Бжанию. Москва однозначно пригрозила ему серьёзными неприятностями, если не выложит селфи с Бжанией в СМИ.

Стратегия Пекина понятна – он перекупает у Москвы её друзей, поскольку все его соседи относятся к нему с подозрением, если не с враждебностью. В Пекине на свой лад готовятся к глобальному противостоянию демократий и автократий. Попутно решают и другие вопросы.

Кремль эта стратегия Китая напрягает, но поездки лукашенко и его шушуканье с венграми напрягают ещё больше. Сбить самолёт лукашенко над РФ и рассказать о несчастном случае – не проблема. Но это примитивно и не по-чекистски. Гораздо интересней воспользоваться его отсутствие в Минске в многоходовке для решения собственной гигантской проблемы.

Гигантская проблема Кремля – Зеленский с апреля не хочет заглянуть в глаза путину ни в Стамбуле, ни в Иерусалиме. Настолько не хочет, что осенью даже издал указ, запрещающий президенту Украины вести переговоры с РФ, пока там правит путин. Эрдоган позвонил 24 февраля Зеленскому и спросил, может он передумал. Нет, ответил тот, и Эрдоган позвонил в Кремль и передал, что Зеленский не передумал. Кремлю сейчас не с руки напрягать Эрдогана – у него выборы и землетрясение вблизи АЭС "Аккую", которую строит РФ и первый реактор которой должен быть сдан в эксплуатацию в этом году. Похоже, небо послало туркам сигнал, что их дружба с РФ чрезмерно затянулась.

В начале вторжения у Кремля был комбинированный чешско-французский план принятия капитуляции Украины. В марте 1939 г. Гитлер вызвал в Берлин президента Чехо-Словакии профессора Эмиля Гаху и поставил перед выбором – или он сейчас подпишет капитуляцию, и оккупация пройдёт без крови, или на рассвете вторгнется немецкая армия, которая не будет себя ни в чём ограничивать. У Гахи случился сердечный приступ, ему делали инъекции, но в итоге он капитуляцию подписал.

В этой части плана Кремля роль Гахи отводилась Зеленскому, который не покинул Киев. Он мог сказать в своё оправдание, что Запад нас бросил, подписать капитуляцию и остаться президентом Украины, подобно тому как Гаха остался президентом оккупированной Чехии.

Возможен был и вариант по схеме капитуляции Франции в 1940 г. Её президент Альбер Лебрен, когда рухнул фронт, ничего не подписывал, а назначил новым главой правительства героя Первой мировой войны маршала Петена и тот сразу подписал перемирие с немцами. Затем Петен выступил по радио и объявил, что демократы привели Францию к поражению и государственный строй надо менять. Через две недели собрал парламент, который отменил республику во Франции, упразднил пост президента, объявил Петена главой государства с диктаторскими полномочиями и сделал всё, как хотели немцы.

Франция как государство сохранилось, потеряв Париж и свой север в пределах Первого государства франков, так как Гитлер считал это историческими землями Германии. СССР, США, Испания, Швеция и другие государства признали Францию в её новых границах и правительство Петена. Британцы не признали. Лебрен тоже отказался признать, прожил всю войну в оккупированной итальянцами части Франции и после освобождения назначил Де Голля главой правительства.

Кремль роль украинского Петена отводил Медведчуку, который тоже Киеве не покинул и вырядился в украинскую военную форму, в которой был арестован. Некоторые депутаты многозначительно советовали коллегам Киев не покидать, так как скоро всё закончится, а русские не звери, и наши голоса им понадобятся. Не понадобились, поскольку весь чешско-французский план Кремль улетел в мусорное ведро.

В результате у Кремля возникла гигантская проблема – Украина его территориальные захваты не признаёт и отказывается даже обсуждать их признание в форме заключения перемирия. Ни одно государство, кроме КНДР, аннексию РФ части территории Украины официально не признало и Кремль за год так и не решился поставить в ООН это предложение на голосование. Между тем, война продолжается, и совсем не так, как хочется Кремлю.

Захватить Киев уже не только крайне сложно, но и бессмысленно, так как Зеленский будет первым, кого эвакуируют принудительно. Война после захвата Киеве тоже не прекратится. Шесть попыток высадки воздушного десанта в Василькове и бои за Гостомель показали, что этот род войск оказался неэффективным и мало востребованным. Поэтому десантников в РФ переквалифицировали в обычную штурмовую пехоту, которой совсем не надо уметь прыгать с парашютом. Рухнула сакральная формула Кремля – десантники всё порешают, а вместе с ней и планы взять Киев и любой крупный город с наскока. В Мариуполе парашютисты тоже Герасимову не помогли.

План – захватить Киев и одним движением выиграть войну стал уже нереальным, даже если привлечь всё войско лукашенко. Повтор 2014 г., когда США и ЕС отказали Украине, у которой не было реальной армии, в военной поддержке, и принудили к двум перемириям в Минске, тоже уже не реален. Ожидать, что сейчас к этому Украину принудят Турция или Китай, – верх наивности. Можно разыгрывать комбинацию, что ООН принудит Украину к перемирию, – но безнадёжно. Москва потратила на это год, подсовывая такой план Мексике, Бразилии и другим странам. В итоге уговорила сделать это 24 февраля Китай, но голосование в Генассамблее ООН обнулило и этот план. Кремль по инерции продолжит продвигать это в ООН, но безнадёжность усилий очевидна. На это уйдут миллиарды денег и годы. Если деньги у РФ пока ещё есть, то годов времени нет.

В результате у Кремля остаются три варианта – добиться в ближайшее время официальных переговоров, а не тайных встреч, воевать с Украиной ещё несколько лет или устроить Третью мировую войну в полный рост.

Все эти три варианта Москва и пыталась реализовать на практике с лета 2022 г. и, по всей видимости, пока ещё будет пытаться реализовывать. Но запланированное на конец весны – начало лета наступление ВСУ на юге ставит жёсткую временную границу Кремлю. Если оно будет успешным, и особенно, если удастся освободить Крым, то потеря полуострова лишит войну для РФ экзистенционального смысла, как там модно выражаться. Попытка повторно захватить Крым может стать для армии РФ почти невыполнимой задачей и закончиться для неё крупной катастрофой.

Расчёты Кремля на начало в этом году Третьей мировой войны, в которой кроме РФ будет ещё кто-то участвовать, крайне завышены. Китай будет ждать выборов на Тайване в 2024 г. и делать ставку на ту часть оппозиционной партии "Гоминьдан", которая склонна к каким-то переговорам с коммунистами. Иран с Арменией не нападут на Азербайджан пока не увидят итоги наступления ВСУ. Франция проводит грандиозные военные учения на случай, если придётся силой изгонять из Африки бармалеев Пригожина и просто русских вояк. Битва за Африку вообще самостоятельный сюжет и Мали с Эритреей русские деньги ещё вылезут боком.

Если Герасимову удастся отразить наступление ВСУ на юге и развить собственное на востоке, которое он развивает всю зиму, то последует глубокая военная инъекция НАТО, о которой давно мечтают в Москве. Но одно дело девять лет рассказывать, как ты успешно воюешь с НАТО, и совсем другое, воевать с ним. В результате Москва останется там, где находится сейчас и без всякого намёка на переговоры. Более того, чем дольше будет идти война, тем больше вероятность, что закончится она парадом союзных войск на Красной площади без всяких переговоров. Путин может уложить всю российскую армию на полях сражений, потратив на это несколько лет, но не может выиграть войну, даже если в неё после долгих раздумий вступят китайские коммунисты. Остаткам россиян будет уже не так важно, кто им продиктует условия мира – западные демократии или китайцы.

Поскольку в Кремле реализуют сразу все варианты, в том числе и вариант с переговорами прямо сейчас, то в марте на этом треке у него открываются два "окна". Первое, похороны путина до наступления ВСУ, что станет основанием для начала переговоров. "Окно" старое, давно отрытое, и профессор Соловей, как спикер "внешних чекистов", опять его протирает и рассказывает, что в середине марта путин ложится на серьёзную операцию. Может с неё и не вернуться.

Второе "окно" откроет лукашенко 18 марта своей поездкой в Иран. Пока он будет глядеть на персидских красавиц-журналисток, бравые белорусские полковники могут сходить в атаку на границе с Латвией, Литвой или Польшей, чтобы пощупать НАТО. Куда именно определит Москва. В Латвии меньше всего этого ждут, а на литовской границе полковники скажут, что едут за пивом в Калининград. У лукашенко будет алиби – он был в Тегеране. У Москвы тоже будет алиби – это не мы, это безумные белорусские полковники.

Вашингтону будет сложно сделать вид, как в случае с ракетами РФ в небе над Польшей и Румынией, что ничего экстраординарного не произошло, и логичной реакцией могут стать переговоры с Москвой по широкому кругу вопросов. Не совсем те, которых она добивается, но похожие на них. В результате Кремль получит для себя и ответы на многие вопросы. В их числе, готовы ли европейцы умирать за Нарву, готово ли НАТО помогать Украине не только военной техникой и когда лучше устроить похороны путина – в марте-апреле или отложить на неопределённый срок. Разумеется, лукашенко по возвращении разжалует полковников в сержанты, и они тихо уедут жить или служить в РФ. Крайне маловероятно, что НАТО начнёт военную операцию против лукашенко из-за такого инцидента, поэтому он и Кремль ничем не рискуют.