Лукашисты продолжают козырять своим "ядерным" оружием.

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Пропагандистское Беларуское телевиденье уже запарилось снимать сюжеты с бравой 116-й штурмовой авиационной базы ВВС, где на Су-25 размещают ядрёные... към, ядерные бомбы, которыми Лукашенко не устаёт грозить враждебно-настроенному Западу.

Но, вот у меня возникает вопрос по этому поводу и не один...

Вопрос первый. Зачем ядерные бомбы блюрить и закрывать чехлами? Пускай все видят какое грозное оружие "бацьке" передал дружбан пыня! Ведь если вы со всех утюгов пыхтите, что у вас есть ядерное оружие, какой смысл его скрывать?

Вопрос второй. Единственная ядерная бомба которую может нести Су-25 - это РН-40. Да, были ещё РН-24 и РН-28, но они в 1980-е были сняты с вооружения и утилизированы. А вот РН-40 "неофициально" продолжает оставаться на вооружении. И, скажем так, ничего секретного в этой бомбе нет, о ней уже давно известно всё и вся, от ТТХ, до внешнего вида (фото прилагается).

Так, что мешало лукашенковскому телевиденью показать на пилонах Су-25 установленную и хорошо всем знакомую, абсолютно не секретную уже как лет тридцать, РН-40?

Вопрос третий... Если на Су-25 установлена была РН-40, то почему так странно её хвостовое оперение размещено? Поясню. Специфика крепления РН-40 в том, что её оперение при размещении на пилонах, будет размещено диагонально, а вот на скрине, где указано стрелками видно, что оперение вертикальное. Такое размещение больше свойственно ОФАБ-500, например.

Вопрос четвёртый. Лукашисты уже давно хвастаются тем, что у них есть ядерное оружие, но Су-25, который, типа, является носителем ядерных бомб, так и не удосужились перекрасить в "противоатомный" цвет. Противоатомный - это особый оттенок белого, лучшим образом защищающий самолёт от светового излучения. Беларуские генералы не знают об этом?

И вопрос последний. А беларуские "ядерные" пилоты понимают, что они самоубийцы? Просто, Су-25, дозвуковой штурмовик, не способен, после сброса ядерной бомбы покинуть зону поражения. Не каждый сверхзвуковой истребитель на это способен, а тут старичок "грачонок", который даже во времена СССР не рассматривался серьёзно как носитель "ядерки", а тут столько пафоса!

Собственно, из всего вышеизложенного, думаю, каждый для себя сделает соответствующие выводы, что там у Лукашенко с "ядеркой".