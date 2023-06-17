'Лукашенко делает безответственный выбор': Блинкен отреагировал на размещение российского ядерного оружия в Беларуси

В администрации американского президента Джо Байдена заявили, что внимательно следят за ситуацией в России и Беларуси после того, как кремлевский диктатор Путин объявил о размещении на территории РБ ядерного оружия. Там считают, что, согласившись на такой шаг, непризнанный президент страны Александр Лукашенко сделал безответственный выбор.

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Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Госдепе 16 июня после переговоров с министром иностранных дел Сингапура. Его слова процитировало издание CNN.

При этом он отметил, что у США "нет причин корректировать" свою ядерную политику, и Вашингтон "не видят никаких признаков" того, что Россия готовится применить ядерное оружие

"А что касается самой Беларуси, то это просто еще один пример того, как Лукашенко делает безответственный, провокационный выбор, отказываясь от контроля над суверенитетом Беларуси вопреки воле белорусского народа", – сказал Блинкен.

Как известно, Беларусь — один из немногих союзников страны-агрессора России в войне с Украиной. Минск помог РФ начать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, позволив кремлевским войскам войти в страну с ее территории.

Лукашенко на этой неделе заявил, что страна должна получить тактическое ядерное оружие из России, и выдал, что такое оружие необходимо для "сдерживания" агрессии. Также диктатор пригрозил, что от ядерного удара российскими ракетами и бомбами, размещенными на территории РБ, может мгновенно погибнуть около миллиона человек. При этом для применения этого оружия Минску придется совершить звонок в Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что стране не требуется больше ядерного оружия для сдерживания объединенных сил России и Китая из-за своего передового военного потенциала.

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