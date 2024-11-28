Назначение генерала в отставке Кита Келлога на должность своего "специального представителя по Украине и России" по сравнению с другими кадровыми решениями Трампа является одним из лучших.

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Насамперед тому, що він є представником класичної школи американської безпекової науки. А досвід роботи з попереднім віце-президентом Пенсом та, навіть більше, – досвід участі у вєтнамській війні вказує на те, що генерал не має жодних ілюзій про те, як насправді влаштований світ…

Келлог буде просувати головну ідею трампістського підходу до російсько-української війни, неофіційно висловленої ще більше року тому – замороження по лінії протистояння, примус України до Росії до перемовин (можливо, через посередників) та посилення військових спроможностей України як гарантії від нової хвилі російської агресії. Найгірше з цього плану – гальмування вступу України до НАТО.

Звісно, Україну чекають надскладні дипломатичні перемовини з усіма сторонами та посилення тиску Росії (Путін підніматиме ставки до останнього). Але і ймовірність "здачі Трампом України", про яке передрікали деякі любителі геополітичної апокаліптики, тепер значно зменшується.