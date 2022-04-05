Лига арабских государств готова стать посредником в переговорах Украины и РФ о прекращении войны

Арабские страны выразили готовность выступить посредником в переговорах между Украиной и РФ о прекращении войны. Там настаивают на необходимости прибегнуть к мирному урегулированию ситуации и отношений.

В этом заверил министр иностранных дел Египта Самех Шукри во время пресс-конференции в Москве 4 апреля. Он входил в состав делегации Лиги арабских государств, прибывшей в российскую столицу для обсуждения ситуации в Украине, передает Reuters.

Отмечается, что политик подтвердил готовность арабской посреднической делегации осуществлять посреднические усилия для поддержки переговорного трека между представителями Украины и РФ. По его словам, они будут направлены на достижение срочного прекращения боевых действий и обсуждение ряда мер укрепления доверия.

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В Москве Шукри говорил с главой российского МИД Сергеем Лавровым о "путях прекращения боевых действий". Также он предупредил, что далее делегация Лиги арабских государств отправится в Польшу, чтобы встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в рамках арабских усилий по прекращению войны.

"Наш шаг исходит из нашего осознания серьезности кризиса в Украине и его негативных последствий на различных экономических уровнях, таких как мировая энергетика и продовольственная безопасность. Мы призвали все стороны остановить эскалацию и подчеркнули необходимость прибегнуть к мирным решениям, основанным на диалоге", – высказался министр иностранных дел Египта.

Известно, что кроме него в арабскую делегацию вошли министры иностранных дел Алжира, Иордании и Судана, а также генеральный секретарь Лиги арабских государств.

Официальный источник в Генеральном секретариате Лиги заявил, что делегация должна была покинуть Москву утром 5 апреля и направиться в Варшаву для встречи с украинским министром иностранных дел "в рамках реализации мандата, выданного Советом Лиги".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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