Зеленский на саммите G7 призвал ввести ценовые ограничения для российской нефти на 'болезненном для России уровне'

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны "Большой семерки" сотрудничать с Соединенными Штатами Америки для введения строгого ограничения цены на российскую нефть. Она должна быть на уровне, который доставлял бы неприятности стране-агрессору РФ.

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Соответствующее заявление Зеленский сделал, выступая на саммите G7 в Канаде 17 июня. Он отметил, что сейчас предложенная цена на российскую нефть составляет 45 долларов за баррель.

Однако многие эксперты соглашаются, что действительно эффективный уровень – это 30 долларов.

"Вместе мы должны сделать это болезненным для России. 18-й пакет санкций ЕС также должен ударить по российской энергетике и банкам", – подчеркнул глава государства.

Также на саммите G7 Зеленский отметил, что для того, чтобы заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить войну, страны "Большой семерки" должны усилить санкционное давление против России. "Группа семи" ускорит результат, если будет инвестировать в развитие оборонных технологий Украины, сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в канадском Кананаскисе на полях саммита G7 17 июня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Марком Карни. Украинский лидер рассказал канадцу о последнем массированном российском обстреле Украины.

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