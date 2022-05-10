В майбутній історії України обов’язково залишаться ці роки - 1991-1994. Нащадки набагато краще за нас зрозуміють, що це таке — забезпечити єдиний реальний день і час для відновлення української державності 24 серпня 1991р.

Вони зрозуміють, що це таке — отримати цю незалежність в умовах, коли сусідня Росія і могутні держави світу вважали її лише передумовою для повернення до нового варіанту старої союзної держави. Вони зрозуміють, що насправді означав вибір українського народу у 1994р., коли ми із знайомою упертістю повернули назад, на схід, до майбутніх повстань, війн і жахів сьогоднішнього дня.

Тих, хто буде захищати свої помилки, хто буде переконувати сам собе, що коли він кидав черговий бюлетень, шо відкривав ворота Москві, це було за мир і стабільність, вже не буде серед нас. А нащадки будуть. І Україна буде. І тих, кого більшість українців сьогодні вважають найкращими президентами, ніхто навіть не згадає - ані у пам’яті, ані підручниках. А Леоніда Кравчука згадають. Бо він був і залишиться нашим першим президентом.