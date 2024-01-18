Латвия сдерживает обещание помогать Черниговщине: вицеспикер Елена Кондратюк вместе со спикером Саэймы Латвии Дайгой Миериней посетили область

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк вместе со Спикером Саэймы Латвии Дайгой Миериней и латвийской парламентской делегацией посетили Черниговщину.

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Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Они ознакомились с ходом восстановительных работ в с. Ягодное, где при финансовой поддержке Латвии строятся модульные дома жителей села. Также приняли участие в открытии Женского Хаба Святой Ольги в Чернигове, который будет оказывать психологическую и правовую помощь пострадавшим от насилия женщинам. Кроме того, побывали в детском саду, которые восстанавливаются латвийскими средствами.

"Сегодня звучало много благодарности Латвии! Они совершенно заслужены! Мощная военная, экономическая и гуманитарная помощь Украине более чем на 600 млн евро. Это – об ощущении солидарности, справедливости и здоровом прагматизме. Латвия пообещала помогать Черниговщине и сдерживает обещание. Парламент Латвии выделил 5 млн. евро для восстановления Черниговской области в 2024 году", — подчеркнула Вицеспикер Елена Кондратюк.

Она также отметила, что помощь оказывает не только Латвийское государство, но и волонтерские и благотворительные организации.

"Сегодня звучало много благодарности Латвии! Они совершенно заслужены! Мощная военная, экономическая и гуманитарная помощь Украине более чем на 600 млн евро. Это — об ощущении солидарности, справедливости и здоровом прагматизме. Латвия пообещала помогать Черниговщине и сдерживает обещание. Парламент Латвии выделил 5 млн. евро для восстановления Черниговской области в 2024 году", – подчеркнула Вицеспикер Елена Кондратюк.

Она также отметила, что помощь оказывает не только Латвийское государство, но и волонтерские и благотворительные организации.

"Каждый второй в Латвии доналит Украине! В целом, неправительственные организации собрали и передали в Украину гуманитарной помощи на 45 млн евро", – добавила Заместитель Председателя Верховной Рады Украины.

Елена Кондратюк подчеркнула, когда мы говорим о справедливости, то следует отметить, что Латвия одним из первых признала РФ государством-террористом и не боится говорить об этом на весь мир; последовательно адвокирует вступление Украины в ЕС и НАТО; возглавила коалицию дронов и выделила для Украины 1.3% своего ВВП, что является третьим местом в мире по этому показателю.

"Я абсолютно откровенно сказала сегодня в присутствии Дайги, что если бы все страны ЕС и НАТО действовали как Латвия, если бы все выделяли столько процентов своего ВВП, мы бы уже давно победили в этой войне. Также поблагодарила госпожа Спикерца лично от себя и от Парламента Украины за последнюю резолюцию, которую приняла Саэйма Латвии об осуждении депортации России украинских детей. С призывом всего мира объединить усилия и вернуть всех украинских детей домой", – сказала Вицеспикер Елена Кондратюк.

Она также отметила, что Латвия впервые в ЕС приняла решение о конфискации российского государственного имущества в пользу Украины, а именно о национализации "Дома москвы".

"Отдельный Закон для этого был принят Парламентом Латвии. Мы надеемся, что это станет примером для подражания всем странам ЕС. Замороженные российские активы должны быть конфискованы и использованы в пользу Украины уже сегодня", – убеждена Елена Кондратюк.

Комментируя итоги поездки на Черниговщину, Заместитель Председателя Верховной Рады Украины отметила важность того, чтобы наши друзья, партнеры и коллеги из латвийского Парламента во главе со Спикеркой лично видели куда выделяются и как используются латвийские средства для восстановления Украины.

Елена Кондратюк также призвала Латвию продолжать финансировать программу разминирования в Черниговской области.