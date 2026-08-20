Кушнирук: Опыт Свириденко на посту премьера может укрепить «Нафтогаз»

Опыт Юлии Свириденко на посту премьер-министра может укрепить НАК "Нафтогаз Украины", в частности во взаимодействии с правительством, парламентом, международными финансовыми организациями, кредиторами и инвесторами, считает экономист Борис Кушнирук.

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Кушнирук характеризует Свириденко как "скорее технократического руководителя", у которой не было четкой собственной стратегии, однако она не была связана с явными коррупционными скандалами. По его мнению, это создает благоприятные предпосылки для ее работы во главе крупнейшей государственной компании.

Отдельным преимуществом Свириденко экономист называет опыт взаимодействия с ключевыми государственными и международными институтами.

"Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" – это не технический специалист нефтегазовой отрасли, а прежде всего главный коммуникатор с внешними акторами: правительством, парламентом, Офисом Президента, международными финансовыми институтами, внутренними и внешними кредиторами и инвесторами", – отметил Кушнирук.

По его мнению, предыдущий опыт работы Свириденко во главе Кабмина является значительным плюсом, поскольку она обладает практическими навыками коммуникации на самом высоком уровне, а её фигура хорошо известна международным партнёрам.

Кроме того, Свириденко, по словам Кушнирука, хорошо понимает проблемы и риски, с которыми сталкивается "Нафтогаз". На посту премьера ей приходилось решать их во время подготовки к прошлому отопительному сезону, тогда как следующий, по его оценке, может оказаться еще сложнее.

"Накопленный опыт и понимание реального положения дел пойдут на пользу как самой компании, так и всей стране", – считает экономист.

Кушнирук также отметил, что переход бывших руководителей правительств на руководящие должности в крупных компаниях является распространенной международной практикой.

"Если посмотреть на опыт стран Европы, США или Азии, такие назначения происходят регулярно и имеют свою логику", – резюмировал он.