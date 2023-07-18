Кулеба предложил ООН присоединиться к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины и осудил призывы к 'абстрактному миру'

Киев активно отклоняет все "бессмысленные призывы к виртуальному миру". Вместо этого Украина настаивает на том, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации "Группы семи" (G7) относительно обеспечения безопасности для Украины.

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Об этом на дебатах Генеральной ассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По словам министра, на самом же деле они предлагают, чтобы Россия оставила себе украденные украинские земли и продолжила убивать, пытать, насиловать и запугивать людей на оккупированных территориях.

"Пока Украина борется за свое выживание, осуществляя самооборону по статье 51 Устава ООН, мы постоянно слышим абсурдные призывы к абстрактному миру. Большинство из них действительно подразумевают не мир, а несколько иное", – заявил глава МИД.

По словам Кулебы, в то время как Украина активно сопротивляется агрессии со стороны Российской Федерации, некоторые страны выдвигают предложения "сесть за стол переговоров", "не затягивать войну" или даже отказывают в оказании военной помощи Украине. Министр отмечает, что такие призывы только играют на руку РФ.

"После сопротивления российской полномасштабной агрессии в течение более полутора лет, мой 40-миллионный народ может ответить на все эти предложения только одно: "Нет". Нет – геноциду под видом мира. Нет – фальшивому пацифизму, оправдывающему агрессора за его преступления. Нет – территориальным уступкам ради иллюзии мира. Нет! Мы будем бороться и победим. Потому что мы хотим жить", – подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что на прошлой неделе, во время Вильнюсского саммита НАТО, лидеры стран G7 достигли соглашения о совместной декларации, в которой было заявлено, что они будут поддерживать Украину до тех пор, пока она не станет членом Альянса.

"С тех пор к ним присоединились еще десять стран. Я призываю каждое государство-член ООН рассмотреть возможность присоединения к декларации "Группы семи", которая открыта для подписания. Внесите личный практический вклад в безопасность Украины", – сказал Кулеба, добавив, что так эти страны гарантируют и свою безопасность тоже.

Кроме того, глава МИД призвал страны ООН принять сторону в конфликте, вместо того чтобы занимать "нейтральную позицию".

"Я призываю всех остальных прекратить притворяться нейтральными. Нет места нейтральности в ситуации геноцидной войны и массовых зверств", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, обязательства, которые страны НАТО взяли на себя по гарантиям безопасности для Украины во время саммита в Вильнюсе, представляют угрозу для страны-агрессора России, пока она будет оставаться агрессором. Саммит также доказал, что Кремль потерял "неявное право вето" на решения Альянса по Украине.

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