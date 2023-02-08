Кулеба обсудил с Блинкеном военную помощь Украине и санкции против РФ: детали разговора

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 7 февраля, провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они говорили о новой военной помощи нашей стране, которая продолжает давать отпор российской агрессии.

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Об этом Кулеба сообщил в своем аккаунте в Twitter. Стороны также подняли вопрос введения новых санкций против страны-агрессора РФ.

Кроме того, в связи с приближением важной даты – 24 февраля – коллеги обсудили подготовку важных мероприятий, приуроченных к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

"Россия грубо ошибается, если думает, что кто-то устанет бороться со злом, которое она несет", – отметил Кулеба.

Ужесточение санкций против РФ министр также обсудил с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

"Сегодня я разговаривал со своим эстонским другом о путях усиления будущего 10-го пакета санкций ЕС против России и о наших общих следующих шагах по созданию Специального трибунала для преступления агрессии против Украины. Российское руководство должно быть привлечено к ответственности", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Кулеба рассказал, что на Мюнхенской конференции безопасности, которая состоится 17-19 февраля, Украина будет продвигать три приоритетные темы. Все они касаются безопасности нашей страны, Европы и всего мира. Речь идет о военной помощи Украине, ее членстве в НАТО и будущем страны-агрессора России.

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