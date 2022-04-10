Кулеба о новой стратегии РФ: мы выиграем эту войну и освободим наши территории

У Украины есть собственная стратегия, которая поможет выиграть войну и восстановить территории, уверен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. У России первый план "спецоперации" провалился, что вынудило Кремль приступить ко второму.

Об этом глава МИД заявил в программе Meet the Press американского телеканала NBC, комментируя информацию о назначении нового российского генерала для войны в Украине. Напомним, что командовать Южным военным округом РФ, по данным СМИ, стал Александр Дворников, который имеет большой опыт боевых действий в Сирии.

Кулеба отметил: первоначальный план России по вторжению провалился и "история покажет, чей план победит".

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"Сейчас у них другой план, но у нас свои планы", – подчеркнул руководитель внешнеполитического украинского ведомства.

"Что бы ни планировала Россия, у нас есть своя стратегия, и эта стратегия основана на предположении, что мы выиграем эту войну и освободим наши территории", – добавил Кулеба.

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