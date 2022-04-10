Кулеба о новой стратегии РФ: мы выиграем эту войну и освободим наши территории
У Украины есть собственная стратегия, которая поможет выиграть войну и восстановить территории, уверен министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. У России первый план "спецоперации" провалился, что вынудило Кремль приступить ко второму.
Об этом глава МИД заявил в программе Meet the Press американского телеканала NBC, комментируя информацию о назначении нового российского генерала для войны в Украине. Напомним, что командовать Южным военным округом РФ, по данным СМИ, стал Александр Дворников, который имеет большой опыт боевых действий в Сирии.
Кулеба отметил: первоначальный план России по вторжению провалился и "история покажет, чей план победит".
"Сейчас у них другой план, но у нас свои планы", – подчеркнул руководитель внешнеполитического украинского ведомства.
"Что бы ни планировала Россия, у нас есть своя стратегия, и эта стратегия основана на предположении, что мы выиграем эту войну и освободим наши территории", – добавил Кулеба.
Как писал OBOZREVATEL:
по информации журналистов, смена военного руководства в РФ произошла из-за провалов на войне против Украины. Между оккупантами не было координации, команды им приходили по каждому направлению отдельно.
Сводку Генштаба ВСУ по ситуации на фронте на вечер 10 апреля можно почитать по ссылке.