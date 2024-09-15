Многие анализируя ситуацию в России не верят в то, что российское население может поднять бунт против Путина и его режима. В обоснование таких выводов приводят многие важные аргументы, которые, по-видимому, убедительны, среди которых и колоссальный репрессивный аппарат, и абсолютное отсутствие свободы слова, и отсутствие плюрализма мнений и организованной политической оппозиции, и многое другое.

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Разом з тим, зовсім недавно, несподівано для усіх, Пригожин підняв бунт, який міг завершитись державним переворотом. Путіна врятувало тільки нерішучість Пригожина і його нездатність підняти народ до збройного повстання. Багато хто справедливо посилається на те, що для того щоб підняти народ необхідно щоб була створена революційна ситуація. Для цього потрібна довга і кропітка робота політичної опозиції, якої в Росії немає, бо путін її знищив. Це теж, мабуть необхідна умова для революційної ситуації. Однак, дві революції нового типу, які здійснив український народ свідчать про те, що не завжди революція розпочинається і відбувається за класичними схемами.

Впевнений, що в основі будь-якої революції лежить кричуща несправедливість влади щодо "смиренних" людей. Перші паростки такої революційної ситуації відбулися зовсім недавно, коли матері російських солдат, які загинули на війні в Україні стали на коліна перед міністерством оборони росії, сподіваючись на зустріч з новим міністром оборони. Ця акція не принесла ніяких результатів, бо до матерів підʼїхав автозак і все завершилось так, як завжди в Росії. Але, зараз ситуація в Росії набирає зовсім інший характер і революційне полумʼя може запалати у будь-який час і тоді путіну вже не допоможе ні уся його потужна репресивна машина, ні автозаки - ніхто.

Що може спонукати населення Росії, вийти на протест, який може призвести до революції або громадянської війни. Давайте спробуємо це зʼясувати.

Але, розпочнемо з курська.

Можна без будь-яких перебільшень констатувати, що блискуча військова операція ЗСУ, в результаті якої під контроль України перейшло 1300 кв. км і біля 100 населених пунктів курської області рф, кардинально змінила хід війни. Багато іноземних аналітиків, експертів, військових спеціалістів щоденно обговорюють, аналізують цю операцію і намагаються знайти головний замисел українського керівництва, яке спланувало і успішно провело цю видатну військову операцію. Яка, до речі, ще продовжується і набирає нових ознак. Я не збираюся доєднуватись до багаточисельної команди спеціалістів, які професійно оцінюють і аналізують цю військову операцію і ситуацію у курській області, яка постійно знаходиться в динаміці. Але зверну увагу лише на наступне.

На мій погляд, курськ дав дуже важливий позитив для України. Ця несподівана для усіх, в тому числі і для Заходу успішна військова операція дала потужний імпульс нашим західним партнерам, продемонструвавши, що Україна здатна сміливо взяти ініціативу в свої руки та показала істотну позитивну динаміку у цій війні.

Можна без будь-якого перебільшення констатувати, що ця операція ЗСУ має надзвичайно важливе значення для прихильників України на Заході. Вони побачили, що Україна дійсно має величезний потенціал і може виграти цю війну і що та допомога, яка надається західними країнами за рахунок платників податків, витрачається розумно, заради зміцнення можливостей України у цій війні. Тепер дуже важливо політичним лідерам західних країн, які є членами антипутінської коаліції, донести до свідомості їх виборців, що це не просто гуманітарна допомога, що надається заради справедливості, оскільки путін протиправно, грубо порушуючи міжнародне право, пішов війною в незалежну Україну і спричинив великі жертви та руйнування в нашій країні, а те що Україна, український народ і ЗСУ є останнім бастіоном на шляху путіна до потужної агресії проти західного світу.

Поки тримається Україна, бореться і перемагає у цій війні, доти американський народ і народи Європи можуть почувати себе безпечно. Але без потужної допомоги західних країн Україна не зможе довго утримувати навалу путіна і війна охопить Європу та увесь світ.

Ще один теж надзвичайно важливий аспект курської операції.

Курськ - це потенційно ключова психологічна територія для путіна і російського населення. Війна дійсно може закінчитися завдяки військовій перемозі України. І курськ може вплинути на це, зважаючи ще й на те, що ця операція ЗСУ істотно сплутала карти путіну, і вона може наблизити нас до перемоги. Крім цього, курська операція, також, унеможливлює заморожування війни. Це дуже важливо, адже Україна перебуває зараз на значних за розміром територіях рф, на яких путін не зможе просто заморозити конфлікт як один із потенційних варіантів у разі переговорів.

Таким чином, це лише декілька важливих наслідків курської операції ЗСУ, яка не просто змінила хід цієї війни, але і значно наблизила нас до перемоги.

Разом з тим, ми не повинні піддаватись легковажним висновкам про те, що ця операція значно підірвала авторитет путіна та істотно ослабила його владу. На мій погляд, це не так. Дійсно, певне розчарування путіним серед російського населення є. За інформацією деяких обізнаних джерел, тільки за останній місяць його рейтинг впав більше ніж на 10% і падіння його рейтингу продовжується. Але це не означає що путінська влада ослаблена. У путіна ще є дуже значний запас міцності його влади.

З історії нам добре відомо, що авторитарні держави виглядають надзвичайно стабільними аж до моменту, коли можуть впасти. Це означає, що зміна влади в росії може відбутися несподівано для усього світу, але не в результаті демократичних виборів, а шляхом державного перевороту. І до цього все йде.

Поки що путіну вдається не допустити хоч якихось акцій громадянського протесту в росії, він використовує тактику "розділяй і володарюй". І невдоволення населення не проявилося так, як могло б. Якщо буде вирішальна військова перемога України на Курщині, тоді, це може надзвичайно негативно вплинути на його долю взагалі.

Що ще може прискорити падіння путіна і наблизити нашу перемогу? 11 вересня з'явилася інформація про те, що Велика Британія вже ухвалила рішення про дозвіл використовувати крилаті ракети Storm Shadow для українських ударів територією росії. Хоча про таку інформацію не було оголошено під час спільного візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкен та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, британська The Guardian дізналася про відповідне рішення з урядових джерел.

За даними журналістів, рішення було прийнято приватно, тому про нього не буде оголошено навіть 13 вересня, під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президентом США Джо Байденом.

Операційна дальність удару такою ракетою становить 560 км, правда експортний варіант SCALP EG відрізняється зменшеною до 290 км дальністю польоту та боєголовкою вагою 500 кг.

Але, на мій погляд, важливо не те, що ці крилаті ракети будуть передані Україні урядом Великої Британії, до речі вони ще в березні минулого року були передані ЗСУ і Україна їх вже використовувала. Разом з тим, після того як змінився британський уряд, виникла ця заборона, яка насправді виходить не з Великої Британії, а з США. Важливо те, що після того як Велика Британія, нарешті, подолає цю заборону, то і інші союзники України будуть значно більш сміливіші на зняття будь-яких заборон і поставлять крилаті ракети і США, і Німеччина. Зокрема, США найближчим часом можуть передати Україні ракети ATACMS, здатні бити на відстань до 300 км. Наша країна й раніше теж отримувала ракети ATACMS. Однак варіант, переданий восени 2023 року, мав майже вдвічі меншу дальність – 165 км.

Удари потужними високоточними крилатими ракетами у глибокий тил рф по цілям, які вже визначені, буде глибоким психологічним стресом для населення рф, яке зараз живе поки що без реального відчуття війни і бавиться усіма принадами мирного життя. За оцінками експертів в зону ураження цими ракетами можуть потрапити декілька сотень військових об’єктів рф, з яких 16 аеродромів.

Але, є ще одна " диво зброя", яка дійсно може реально вплинути на характер війни.

Нещодавно агенство Reuters повідомило, що Білий дім наближається до ухвалення рішення про постачання Україні далекобійних крилатих ракет JASSM, які можна використовувати з винищувачами F-16. Відомо, що існує два види цих ракет: дальністю на 370 та 800 - 900 кілометрів. Який тип ракет був би кориснішим для української армії зараз? Думаю на це питання повинні відповідати військові спеціалісти, але на мою думку, передача цих ракет може дійсно переламати хід війни. JASSM – це ракета великої дальності класу "повітря поверхня". Можна передбачити , що Україні, ймовірно, нададуть більше ракет із дальністю 370 кілометрів, оскільки їхній запас у США більший. Як і у випадку з усім іншим, ми маємо звернути увагу на своєчасність цього кроку.

Рішення, ймовірно, буде ухвалено найближчим часом, а якщо ще згадати про плани наших союзників поставити додатково в цьому році значну кількість літаків F-16, то це дійсно може реально вплинути на ситуацію на фронтах війни. Мабуть краще було б отримати ракети з більшою дальністю. Можливість завдавати ударів у глибокий тил потребує певної дальності ракет. Однак Україна дуже успішно використовує і власні ракети та дрони. Це підтверджується атаками біля Москви на початку вересня тим, що в Україні зараз вже є дрони з великою дальністю, які наші воїни успішно використовують ударами по глибоким тилам рф.

Ракети JASSM є більш досконалими видом зброї, ніж будь-яка інша зброя, яка є на озброєнні України, але найбільша їхня перевага полягає в тому, що США можуть забезпечити постійне постачання цих ракет. Звісно, є багато прикладів коли Україна успішно самостійно веде далекобійну боротьбу. Найкращим прикладом за останні тижні є удар по нафтобазі росії в пролетарську ростовської області. З 76 нафтових резервуарів цілими залишилися лише 8. Це, ймовірно, спричинило збитки на півмільярда доларів у вигляді доходів від нафти. І все ж таки було б чудово, якби союзники надали ракети JASSM і одночасно дозволили бити по Росії ракетами ATACMS.

Щоб було зрозуміло, давайте дещо з’ясуємо, чим JASSM відрізняється від ATACMS.

ATACMS – балістичні ракети, а JASSM – крилаті з зовсім іншою конструкцією та принципом дії. JASSM скоріше схожі на британські Storm Shadow. Крилаті ракети JASSM - це аналог Storm Shadow. Однак F-16 не може нести Storm Shadow, але може нести дві ракети JASSM. У них елементи все такі ж, така ж бойова частина. Але у JASSM більша дальність, вона досягає 370 км - це якщо мова про звичайну JASSM, а якщо ті зі збільшеною дальністю – там взагалі 800 - 900 км. Ще одна дуже важлива відмінність швидкість у STORM SHADOW дозвукова, а тому може бути уражена ворожими системами ППО, а швидкість JASSM в декілька разів більша, є ще деякі важливі її особливості, які роблять практично її неможливою для ураження будь-якими засобами ППО, які має ворог.

Таким чином, Україна на порозі кардинальних змін у війні, які багато у чому змінять не тільки перебіг цієї війни, і значно наблизять нашу перемогу.

Крім того, перенесення війни на центральні регіони європейської частини рф може призвести до серйозної дестабілізації внутрішньо політичної ситуації в росії і підштовхнути російську еліту до рішучих дій по зміні президента путіна.

Є багато ознак того, що ця ненависна українцям війна, яка принесла нам стільки горя і нещастя наближається до свого епопею і невпинно наближає нас до Перемоги.

Для того щоб відповісти на головне питання, хто запалить ту "іскру" від якої спалахне уся росія, нам знову треба повернутись до курської операції ЗСУ. Якщо ми скажемо, що ця операція викликала не просто глибокий стрес у значної частини російського населення, а не тільки курської області, то це буде не зовсім точно. Тому що з тієї інформації, яка є в інформаційному полі росії, можна безпомилково констатувати, що ця операція призвела російське населення до глибокого шоку, з якого ще не усі вийшли. Центральні пропагандистські телепередачі на головних телеканалах росії наповнені не тільки відкритою критикою армії росії, яка не здатна була забезпечити безпеку російських територій, але й влади і безпосередньо путіна, який іноді виглядає безпорадним і розгубленим. Це має визначне значення, оскільки значна частина російського населення схильна максимально довіряти телебаченню росії. Тепер населення росії щодня з екранів центральних телеканалів чує відкриту критику путіна за його нездатність забезпечити безпеку країни. Це дає свої результати. Російське населення починає усвідомлювати, що путін не " священна корова" і його можна критикувати.

Населення росії почало отримувати жахливу інформацію про величезні втрати у цій війні і які щоденно втрачає російська армія як в живій силі так і в техніці. Та, хоч і дозована правда про війну в Україні та її багатотисячні жертви, які вже росія втратила на полі бою, населення росії ще більш шокувало. Для них це було повною несподіванкою. Сотні тисяч біженців із курської області є найкращими агітаторами проти війни і проти путіна. Багато хто з російського населення тільки зараз, коли війна реально прийшла вже на територію росії, почали усвідомлювати до чого їх вождь путін довів країну.

Російське населення європейської частини вже відчуває на собі що таке війна через систематичні удари українськими далекобійними дронами, які часто уражають намічені цілі. Можна собі тільки уявити, що буде відбуватись на значній території росії у разі якщо по військовим об’єктам будуть щодня наноситись масовані удари далекобійною високоточною потужною зброєю. Це без будь-яких сумнівів призведе до паніки. Мільйони російського населення остаточно втратять комфорт мирного життя і стануть жити в умовах фактично воєнного стану і щоденних повітряних тривог і масованих обстрілів військової інфраструктури. А якщо до цього добавити ще й важкий економічний стан росії і значне погіршення життя простих людей в росії через потужні санкції, які стають реальним фактором нестабільності життя в росії. Це є серйозним підґрунтям і для соціального вибуху. Санкції потужним зашморгом затягують шиї росіян.

Тому відповідаючи на питання хто запалить ту " іскру" від якої запалає уся росія можна впевнено відповісти - український воїн.