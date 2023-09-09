За наслідками міжнародного опитування, проведеного для видання U.S. News & World Report у 36 країнах у різних регіонах світу, більшість респондентів вважають Росію глобальною загрозою.

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З твердженням, що "Росія є загрозою миру" погодилися 72 відсотки всіх респондентів, пише видання у четвер, 7 вересня. Тим часом 66 відсотків опитаних підтримали аналогічну тезу про Китай .У загальному списку "найкращих країн світу" РФ опустилася на одну позицію та посіла 37-е місце. Роком раніше вона впала на 12 рядків, що стало рекордним обвалом історії дослідження U.S. News & World Report. Кращою країною світу визнано Швейцарію, до першої п'ятірки увійшли також Канада, Швеція, Австралія та США, за ними йдуть Японія, Німеччина, Нова Зеландія, Великобританія та Нідерланди. Україна на тлі російського вторгнення, що триває, опустилася в загальному рейтингу на шість позицій до 68 місця.

При цьому 67 відсотків усіх респондентів погодилися з тим, що їхні країни мають підтримувати Україну, яка обороняється від РФ - це на 5 процентних пунктів менше, ніж у 2022 році.Опитування під назвою "Кращі країни" (Best Countries) проводилося з 17 березня по 12 червня у регіонах по всьому світу. Респондентам було запропоновано оцінити 87 країн за 73 різними характеристиками - "чи піклується країна про права людини", чи має вона "потужну армію" або чи бере участь у "сильних міжнародних альянсах" та інші. Відповіді об'єднані в 10 різних груп - серед іншого, це культурний вплив, підприємництво, відкритість для бізнесу, пригоди, якість життя та турбота про суспільне благо. У Росії опитування не проводилося другий рік поспіль.

Дослідження здійснюється у партнерстві з міжнародним маркетинговим агентством WPP та Школою бізнесу Уортона при Пенсільванському університеті.