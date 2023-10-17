Дело даже не в личностях тех или иных спикеров. Очевидна спланированная, целенаправленная информационная кампания. Ее основная целевая аудитория - украинцы, побочная - жители России. Арестович, при участии некоторых других якобы проукраинских блогеров, ведёт иформационную кампанию, направленную на деморализацию и раскол украинского общества. А российские пропагандистские помойки пиарят его страшилки, чтобы поддержать угасающий оптимизм россиян: мол, сами украинцы считают, что у них всё плохо.

Арестович выступает в стиле героя Миронова из "Брилиантовой руки": "Шеф всё пропало", пытаясь внушить украинцам, что у них нет шансов на победу и надо договариваться с Россией, иначе - "ужас без конца".

Кто может стоять за такой кампанией? Наиболее вероятно, что это российские олигархи, прежде всего засветившийся в различных негласных переговорах вокруг Украины Абрамович и его политтехнолог Капков. Недаром, Арестович в программе Фейгина откровенно пытался защищать этого путинского консильери.

Видео дня

Олигархи мечтают скорее закончить войну, которая доставляет им кучу проблем. Они понимают, что Путин пойдёт на это только в случае отказа Украины от части своей территории. Однако на такое предательство очевидно не пойдут украинские власти и общество. Идушая информационная кампания направлена на то, чтобы деморализовать общество и ослабить позиции действующей власти.

Для этого Абрамович (наиболее вероятный заказчик, но возможно участие в этом некоторых других российских и даже украинских олигархов), похоже, и нанял Арестовича как самого известного в России украинского медиаперсонажа (ествественный для такого заказчика выбор). В качестве информационного повода используется неопределённость вокруг президентских выборов, которые, если бы не война, должны были состояться уже в будущем году. Выборов, скорее всего, не будет. Однако они служат Арестовичу поводом для разгона своей "предвыборный" компании по деморализации общества и дискредитации власти в Украине.

Мои украинские друзья говорят, что у него ничего не получится, что в Украине он гораздо менее популярен, чем среди "хороших русских". Ну и хорошо... Однако очень старается.

PS. Когда я уже написал этот текст, Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов толсто намекнул, что Арестович - агент ФСБ. Думаю, что для ФСБ - это слишком тонкая работа. Здесь виден скорее почерк политтехнологов, обслуживающих олигархат. К тому же у олигархов больше возможностей купить такую дорогую и редкую певчую птицу.