Кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину: в ОП рассказали о новом сотрудничестве

Оскароносная актриса Анджелина Джоли, известная своей масштабной гуманитарной деятельностью, приехала в Украину вовсе не случайно. Как оказалось, знаменитость пригласил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом рассказала его представительница Дарья Заривная на Facebook. Накануне встречи политик позвонил Джоли по видеосвязи, и она с радостью отозвалась на приглашение.

"Это уже далеко не первый "зум" Андрея Ермака и Анджелины Джоли, но после этого разговора могу с уверенностью сказать, что наша история с Анджелиной только начинается. Скоро сами все увидите", – внесла интригу сотрудница ОП.

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Заривная от себя добавила, что голливудская актриса не ограничивается яркой, широко обсуждаемой внешностью. Как посол доброй воли в ООН Джоли отличается мужественным характером и сильным умом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джоли после встречи украинскими детьми, пострадавших от войны с Россией, продемонстрировала жуткий "сувенир", которые ей вручила маленькая девочка.