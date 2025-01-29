Интересные вещи происходят в русско-иранских отношениях.

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Если вы помните, недавно между Москвой и Тегераном было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Россию от этого соглашения ждали полноценного военного союза с Ираном вроде соглашения с КНДР. Зато мы видим всего лишь пакт неучастия.

"Если одна из договаривающихся сторон испытывает агрессию, другая сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, - говорится в документе".

А дальше наблюдаем политический фарс в двух частях:

Часть первая: В вышеупомянутом соглашении "Россия и Иран обязуются вместе противостоять санкционному давлению и укреплять сотрудничество в различных отраслях", заявили в МИД РФ.

Часть вторая: Иран в Давосе на коленях просит Трампа снять санкции. При этом вице-президент страны по стратегическим вопросам Джавад Зариф в своем послании в США отмечает:

"Иранское правительство страдает, но больше всего страдают иранский народ и наиболее уязвимые группы населения в Иране. Мы очень просим Донадьда Трампа снять санкции с нашей страны".

Вывод: единственными "устойчивыми" союзниками России на этом этапе остаются Беларусь и КНДР. Иран, если Трамп пойдет с ним на "сделку" и покажет тому реальную морковку, с потрохами сдаст москву и даже не оглянется.

Сложнее будет с Китаем, но Пекин никогда и не клялся Москве в вечной дружбе - здесь в конечном итоге все будет зависеть от кого Си увидит больше выгоды - от дешевого российского углерода или же от снижения пошлин, снятия вторичных санкций и введения торговых преференций, которые при определенных условиям может предложить Трамп.

Как говорится, возможны варианты, но то, что Иран начал понемногу дрейфовать от москвы – факт очевиден.