Кремль ставит ультиматумы НАТО вместо реальных шагов к миру: в ЦПД объяснили, что стоит за последними заявлениями

Россия не делает реальных шагов к мирному урегулированию и ставит ультиматумы НАТО. Таким образом Кремль хочет навязать миру свою риторику, что, якобы, причиной войны является расширение Альянса, который несет угрозу для РФ.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации. Такому выводу предшествуют заявления политиков страны-агрессора.

"Российская дипломатия в очередной раз прибегает к своей любимой тактике – выдавать ультиматумы и "заговаривать" дипломатические усилия вместо реальных шагов к миру", – говорится в сообщении ЦПД.

В частности, в интервью одному из пропагандистских СМИ, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что решение конфликта с Западом"невозможно без остановки экспансии НАТО". По его мнению, уменьшение контингента НАТО в Восточной Европе "пошло бы на пользу безопасности континента".

Он также упомянул и об ультиматуме диктатора Владимира Путина с требованием сокращения сил НАТО в Восточной Европе, который был выдвинут перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. Таким образом политик намекнул, что эти условия все еще нужны агрессору.

"Такие заявления в очередной раз демонстрируют: Россия не заинтересована в прекращении войны. Вместо того чтобы согласиться на реальные меры деэскалации, в частности прекращение огня, Москва выдвигает требования союзникам Украины. Это часть давней кремлевской риторики о якобы "первопричинах войны" – расширение НАТО, "угрозы для России" и т.д.", – отметили в ЦПД.

В ведомстве добавили, что такие заявления являются попыткой навязать миру ложную повестку дня, якобы, вопрос мира зависит от решений НАТО, а не от Кремля.

Напомним, НАТО планирует в пять раз увеличить систему наземной противовоздушной обороны в Европе, поскольку нынешних мощностей недостаточно, чтобы защититься от ракет и дронов в случае нападения. Такой шаг считают ключевым для укрепления обороны Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что на саммите НАТО в Гааге будет обсуждаться вопрос помощи Украине, и он будет "ключевым приоритетом", ведь страны Запада "не в войне, но и не в мире также".

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