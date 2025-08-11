УкраїнськаУКР
В последние дни большая часть нашего фб-сообщества перекладывает из пустого в порожнее свой экзистенциальный страх, что на Аляске будет подписан договор между Трампом и Путиным, который не будет содержать никаких гарантий для Украины.

Хочу відразу сказати: ні на Алясці, ні будь-де інде, ні 15.08, ні через рік чи два не буде підписано договору, який міститиме якісь гарантії. Тому що гарантії – це екзистенційна необхідність захищати когось заради вирішення власних проблем.

Як на мене, куди продуктивніше для власної ж безпеки (в тому числі і поточної психологічної) зосередитися не на тому, як все буде погано, а на тому, які наші червоні лінії.

Дозволю собі висказати свою версію цих червоних ліній. Для мене є три речі, які є абсолютним залізобетонним муром, через який не можна переступити:

  1. Визнання окупованих територій російськими де-юре;
  2. Заборона постачання і виробництва зброї Україною
  3. Вимога закону про російську мову, як другу державну

Є ще один пункт, на якому варто наполягати: це не допущення вимоги про нейтральність України. Ми не вступимо в НАТО в зрозумілій часовій перспективі, але нейтральність поховає навіть теоретичні плани про створення воєнного альянсу в трикутнику Лондон-Варшава-Київ.

Як на мене, такий підхід явно конструктивніший ніж зараз розповідати про зради, який поки навіть не існує.

