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Блог | Красные линии для Украины и что понимает Европа: коротко по итогам пресс-конференции Зеленского в Мюнхене
Короткі нотатки за підсумками прес-конференції Зеленського у Мюнхені.
1. Червоні лінії для нас - це території, ніхто не підпише відмову.
2. Зараз не готовий сідати з росіянами за стіл переговорів у тристоронньому форматі (на моє уточнення про Саудівську Аравію (анонс Трампа) прес-секретар Трофімов сказав, що відповідь була чіткою).
3. Вважає, що вступ України до НАТО - найдешевший варіант і для Європи, і для США.
4. Буде важко. Європа теж розуміє, що буде важко (на цю тему я написав своє власне спостереження зранку).
І є ще 5-й, субʼєктивний пункт. І Зеленський, і Єрмак, і Сибіга налаштовані дуже позитивно.
P.S. Поки президент давав прес-конференцію, Єрмак зустрічався з Келлогом.
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