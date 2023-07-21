Поскольку я являюсь акционером предприятия, которое находится под управлением Укроборонпрома и вхожу в Наблюдательный совет данного предприятия (название не пишу из соображений безопасности, война), то мне изнутри видны и понятны методы корпоративного управления в данной госструктуре, которые приводят к тому, что предприятия не занимаются выпуском оборонной продукции, а их финансовое состояние постоянно ухудшается.

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Сегодня речь пойдет об очень узком вопросе, о сдаче помещений в аренду, а на нашем предприятии это важная составляющая дохода, поскольку на предприятии порядка 150000м2, а в производстве задействовано не более 25% помещений.

Председателем Наблюдательного совета нашего предприятия является начальник департамента корпоративных прав Укроборонпрома Светлана Кулик. Т.е. с точки зрения корпоративного управления у нас "лучшие" люди! Понимая, что коррупция является неотъемлемой частью деятельности этого подразделения, я сразу обратил внимание на интерес Кулик С. к выбору оценщика для нашего предприятия.

Оценщика надо выбирать на Набсовете, который по этому вопросу проходил 2 раза в срочном порядке, поскольку непринятие этого решения, якобы, мешает деятельности предприятия. Обычно Набсоветы проводятся не реже раз в квартал и серьезно готовятся, но это не в нашем случае. Все идет с колес, когда времени толком и ознакомиться нет, и якобы по инициативе Правления.

Когда вопрос выбора оценщика вынесли на Набсовет, то у нас сразу возник вопрос, а почему мы не делаем публикацию на Прозоро и не формулируем техзадание для оценщика. В моем понимании оценщик должен установить минимальные индикативные цены, а сдавать помещения в аренду это уже бизнес, которым должно заниматься само предприятие, поскольку это в его интересах. Но в понимании Укроборонпрома, этим должен заниматься сам оценщик, который не является собственником помещений и соответственно не является выгодополучателем от аренды, но все попорядку.

В представленной таблице для выбора было 4 компании оценщики, которые активно работают с предприятиями Укроборонпрома. Меня сразу насторожил тот факт, что мы должны выбирать из тех, кто уже активно работает с УОП. А что такое активно работает? Это те предприятия, которые уже заключили договора с предприятиями УОП. Кто принимает решения относительно с кем заключать договора, конечно департамент корпоративного управления, поскольку корпоратизацию предприятий они так и не закончили, а соответственно органы управления на предприятиях не сформированы. Раз нет органов управления в виде Наблюдательных советов (хотя и после корпоратизации у них будет абсолютный контроль в Набсоветах), значит решения принимает орган управления, в виде департамента корпоративных прав.

Но это было только начало схемы, непонятно было где заработок, но дальше ситуация прояснилась и если раньше схемы были более примитивны в виде отката или субаренды, то теперь стали более изощренны.

После того, как выбрали "рекомендованного" оценщика, следующее заседание было посвящено утверждению договора с оценщиком.

И тут у нас наступило "прозрение". Оказывается, чтобы экономить бюджетные средства и не платить оценщику, была реализована схема, когда оценщик за свою работу получает деньги с тех арендаторов, которые снимают эти помещения.

Подписывается трехсторонний договор между 3 юрлицами, что оценщик действует в наших интересах. На наш вопрос, что это явно коррупция, поскольку оценщик приходит к арендатору, который сидит уже годами на предприятии и говорит, к примеру, рыночная стоимость вашего помещения 10 дол., но вы можете заключить договор за 5, а 2 дол. отдадите любым другим способом, хотя наверное можно и комиссию официально платить, но тогда схема быстрее засветится. И таких арендаторов на нашем предприятии несколько СОТЕН! С каждого по копеечке и получается неплохой денежный поток, а главное все в "интересах государства", поскольку предприятие не платит оценщику. Но если, была бы реальная цена и с этой цены предприятие платило в бюджет налоги, картинка по уплате налогов была бы совершенно другая.

Что интересно, даже "наш директор" согласился, что схема выглядит коррупционной, на что Кулик сразу пресекла эти разговоры сославшись на действующее законодательство, а законодательство они всегда выписывали под себя. В следующих постах я тоже затрону отдельно эту тему.

Посмотрел таблицу, а за сколько реально сдаются офисные и складские помещения? Причем предприятие находится в черте города Киева.

В среднем, офисное помещение за 130 гр.(хотя есть цены и меньше), а складское за 40 гр (а минимальная за 10 гр.).!!!!

Еще не разобрался со страховкой, поскольку на Набсовет, как-то не очень внятно прозвучало, что арендаторы должны еще и имущество арендованное страховать, но разберемся.

А теперь если взять во внимание, что неиспользованных площадей в системе УОП порядка 9 млн.м2, о чем ранее писали эксперты, то бизнес для департамента корпоративного управления совсем даже и не маленький.

Причем это бизнес, не руководителей УОП, которые часто меняются, так и не разобравшись чем они реально управляют, а именно менеджеров среднего звена УОП.

Эти менеджеры обеспечивают поток с предприятий на содержание УОП, а в год только на заработную плату уходило 400 млн.гр., и проводят необходимые перестановки на ключевых предприятиях, там где ходят бюджетные деньги, а это уже "бизнес" руководителей УОП.

Что происходит на самих предприятиях и как им помочь с развитием, привлечением инвестиций, налаживанием выпуска оборонной продукции, получении госзаказов…… это все не входит в компетенцию этих специалистов корпоративного управления, поскольку такие вопросы даже не рассматриваются на заседаниях Наблюдательного совета или в других органах управления, призванных этим заниматься в рамках своих полномочий. Итог понятный - 16 предприятий банкроты, 24 убыточны, а 45 работают на грани 0 рентабельности.

Кто ответит за такое управление?

Руководителя, уже назначили 12, с момента создания УОП, а Светлана Кулик и ее подразделение пережили всех 11 предшественников. И проросийских, когда они привозили Рогожина к нам на предприятие, и последующих жуликов и проходимцев, представителей всегда чьих-то политических групп, но реального собственника в лице государства так и не появилось!

Сейчас произошла очередная смена власти, но модель управления остаётся прежней, ничего не меняется. И пока новый руководитель будет очередной раз разбираться почему не выпускаются беспилотники или производится мало ракет и танков, доход от аренды обеспечивает безбедное существование среднего звена УОП, которое всячески тормозит реформы, поскольку все очень банально, им это не выгодно!

Почему-то вспомнил слова из песни "эй, Вы там наверху…." Может пора наконец-то разобраться с госсобственностью? И начать нужно с определения, что дает закрепление предприятия в управлении за государством, самому государству!

P.S. Раньше писал "заявы" в правоохранительные органы, но это никогда не работало. Теперь буду писать сопроводиловку и отправлять свой пост во все организации, как минимум так проще и меньше тратится времени.