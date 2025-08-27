Конгресс США может загнать Путина 'в тупик': Майк Пенс объяснил, что для этого нужно

Конгресс США имеет в своем арсенале инструменты, чтобы помочь президенту Дональду Трампу принудить России к мирному урегулированию войны в Украине. Для этого необходимо принять дополнительные санкции против РФ и положив их на стол президенту, пока продолжаются переговоры.

Видео дня

Такое решение Конгресса стало бы чётким сигналом российскому диктатору Путину о том, что, если он будет тянуть переговоры и отступать, российская экономика заплатит катастрофическую цену. Об этом говорится в заявлении вице-президента США в 2017–2021 годах Майка Пенса на сайте The Wall Street Journal.

Санкции заставят Путина прекратить войну

По мнению Пенса, встреча президента Трампа и диктатора Путина на Аляске может стать первым значительным прорывом к миру с тех пор, как Россия начала и ничем не спровоцированное вторжение в Украину. При этом бывший вице-президент США отмечает, что Путин понимает только силу, и одной дипломатии недостаточно.

Пенс подчеркнул, что мирный процесс должен быть подкреплен реальными рычагами воздействия, при том, что Трамп и Конгресс имеют возможность их обеспечить. Москва известна тем, что затягивает переговоры, прикрываясь отговорками, а Путин в этом время безжалостно бомбит Украину.

Бывший вице-президент США заявил, что Конгресс может загнать Путина в угол, немедленно приняв дополнительные санкции против России. По его мнению, наличие санкций, готовых к подписанию, укрепило бы позиции Трампа за столом переговоров и стало бы чётким сигналом Путину, что если он будет затягивать переговорный процесс, в силу вступят жесткие экономические санкции.

Прочная основа уже существует

Сенатор Линдси Грэм представил двухпартийный пакет санкций, который предусматривает введение высоких пошлин для стран, подпитывающих военную машину России, покупая её нефть, газ, уран и другие экспортные товары. Около 85% сенаторов поддерживают законопроект, однако лидеры республиканцев заявили, что не будут продвигать его без одобрения президента Трампа.

По словам Пенса, американская дипломатия использует метод кнута и пряника. Пряник – это возможность для России положить конец международной изоляции посредством мирного соглашения, достигнутого в духе доброй воли. Кнут – это угроза экономических санкций, настолько сокрушительная, что Путин дважды подумает, прежде чем встать из-за стола переговоров. Пенс отметил, что именно в совокупности эти действия открывают наилучшие возможности для достижения справедливого и прочного мирного соглашения, которое обеспечит суверенитет Украины и сдержит российскую агрессию.

Напомним, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что Путин якобы выразил желание закончить агрессивную войну против Украины. В этом он уверял президента США Дональда Трампа во время встречи на Аляске.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях у Путина нашли новую отговорку, почему не хотят встречи с Зеленским. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, кроме "нелегитимности" президента Украины российскому диктатору согласиться на такую встречу "мешает" Запад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!