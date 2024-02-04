Блог | Конфликт Зеленского-Залужного, а увольнять надо Шмыгаля
В чем суть конфликта между высшим политическим и высшим военным руководством Украины?
В ограниченных ресурсах для достижения поставленных задач.
У нас есть Армия.
У нас есть международная поддержка.
Но у нас очень ограничены собственные экономические и оборонные возможности.
Почему?
Потому что у нас нет Правительства как самостоятельной единицы, которая переплавляет потребности Армии и иностранную помощь/займы в конкретный продукт, убивающий врага, дающий рабочие места и кормящий страну.
Продукт, после производства которого появляются средства на содержание Воина.
В том, что персонифицированно называют конфликтом Зеленского-Залужного, увольнять надо Шмыгаля.
У нас проблема в правительстве, которого нет.
Ну и как на время полномасштабной войны у нас слишком много названий силовых структур. Иначе они всякой хрней не занимались.