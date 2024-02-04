В чем суть конфликта между высшим политическим и высшим военным руководством Украины?

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В ограниченных ресурсах для достижения поставленных задач.

У нас есть Армия.

У нас есть международная поддержка.

Но у нас очень ограничены собственные экономические и оборонные возможности.

Почему?

Потому что у нас нет Правительства как самостоятельной единицы, которая переплавляет потребности Армии и иностранную помощь/займы в конкретный продукт, убивающий врага, дающий рабочие места и кормящий страну.

Продукт, после производства которого появляются средства на содержание Воина.

В том, что персонифицированно называют конфликтом Зеленского-Залужного, увольнять надо Шмыгаля.

У нас проблема в правительстве, которого нет.

Ну и как на время полномасштабной войны у нас слишком много названий силовых структур. Иначе они всякой хрней не занимались.