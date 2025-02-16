Когда начинаешь преследовать оппонента, главное – не выйти на самого себя: Порошенко вывел власть на чистую воду

Петр Порошенко заявил, что любые попытки привязать его к "финансированию терроризма", в конце концов, выведут на действующую власть. Он отметил, что после 2019 года новая команда торговала с государством-агрессором.

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Об этом Порошенко сказал в интервью "Цензор.НЕТ".

"Когда ты начинаешь преследование политическое – главное, не выйти на самого себя. Когда мне кто-то говорит, что вы там где-то купили на украинской шахте украинский уголь, я извините, а вам покупать на 3 миллиарда долларов российского угля, чисто российского антрацита из Кузбасского бассейна руки не покрутило? А вам в 2020 и 2021 годах на миллиард долларов покупать российскую электроэнергию, которую назвали белорусской электроэнергией, было вполне нормально?", – отметил Порошенко.

"А продление российского газового контракта? Я напоминаю, что контракт был заключен ко мне в 2009 году на 10 лет (до 2019). Я пошел в Стокгольм и остановил закупку. А они продлили контракт на пять лет в 2019 году", – констатирует Порошенко.

"То есть электроэнергия – раз, уголь – два, покупка сейчас атомных блоков – три. И еще транзит российской нефти на 7,5 миллиарда долларов", – говорит Петр Порошенко.

"Когда я говорил, что нужно достраивать блоки, это была одна маленькая деталь. Там не было определено, что мы используем русский реактор. И партнером тогда у нас был Вестингхаус. И это было еще одним, я открою вам тайну, предметом для переговоров с Трампом", – отметил Порошенко.

"Если бы сейчас наши чиновники приняли решение, чтобы мы заключили соглашение с американскими инвесторами, которые нам за свой счет, имея потом в собственности энергоблок, достроят его, мой голос был бы с ними. Люди, которые контрактами с нефтью, газом, с электроэнергией и углем собрали сумму, превышающую 12-13 миллиардов долларов, ходят за мной, чтобы поговорить о деле, которое даже не имеет никакого отношения к президенту", – отметил Порошенко.