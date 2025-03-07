Коалиция желающих: Стармер сказал, сколько стран может присоединиться к поддержке Украины

Около двух десятков государств заинтересованы в присоединении к коалиции в поддержку Украины. В рамках этого проекта страны могут направить на украинские территории миротворческие войска после завершения войны с Россией или оказывать стране другую помощь.

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Об этом пишет BBC со ссылкой на британских чиновников. После саммита в поддержку Украины в Лондоне премьер-министр Британии Кир Стармер объявил, что может сформироваться такая коалиция желающих, но не уточнял, кто именно может в нее войти.

В то же время он отмечал, что проект возглавляют Великобритания и Франция.

СМИ пишет, что это не означает, что каждая из присоединяющихся к коалиции стран обязательно пришлет войска. Некоторые государства могут оказывать другую поддержку.

Также журналисты утверждают, что встреча официальных лиц для обсуждения гарантий безопасности после любого мирного соглашения состоялась уже во вторник на этой неделе.

Неизвестно, какие конкретно страны высказались в поддержку такой инициативы, но Стармер подчеркнул, что "ряд стран желает сыграть свою роль". Он также сказал, что проект находится на ранней стадии. По его словам, Великобритания, Франция и другие государства хотят подготовить план, как остановить боевые действия в Украине, и представят его США.

Ранее военный аналитик Майкл Кларк в комментарии Sky News заявил, что "коалиция желающих" должна быть именно отдельной группой государств. Если они будут действовать не под зонтиком НАТО или ЕС, Словакия и Венгрия не могут наложить вето на их решения.

По данным эксперта, в группу точно войдут Франция и Великобритания, поскольку они стали инициаторами. Кроме того, он считает, что присоединиться могут Эстония, Литва и Латвия, а также Финляндия, поскольку все четыре страны входят в НАТО и имеют общие границы с Россией. Также он не исключает, что в коалицию войдет Канада.

Также ранее сообщалось, что готовность отправить войска в Украину выразили Великобритания, Франция, Нидерланды и Швеция. Пока еще не определились с таким решением Дания, Германия, Италия.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия выступает "категорически" против любого соглашения, позволяющего европейским войскам действовать как миротворцы в Украине. Москва не собирается идти на какой-либо компромисс по этому поводу и будет рассматривать размещение европейского миротворческого контингента как вступление НАТО в войну.

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