'Ключевой элемент': в Кремле заявили, что Россия тоже должна получить гарантии безопасности

Не только Украина, но и Россия должна получить гарантии безопасности в случае подписания мирного соглашения. В то же время в Кремле возмущены тем, что заявления по этому вопросу делаются европейскими лидерами только в отношении Киева.

Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко. Он добавил, что интересы безопасности страны-агрессора имеют ключевое значение для достижения договоренностей.

"Мы признаем, что мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение – это, конечно, интересы безопасности России. Если вы посмотрите и внимательно изучите все заявления, которые делаются лидерами Евросоюза – там никто не говорит о гарантиях безопасности России. А это является ключевым элементом достижения договоренности. Без него ни одно мирное соглашение невозможно", – заявил Грушко в интервью пропагандистским медиа.

РФ снова делает акцент на свои максималистские требования

По его словам, возможные гарантии должны предусматривать отказ от перспективы вступления Украины в НАТО, отказ от размещения иностранных войск на ее территории и обязательства, что Украина не будет представлять угрозы и не будет рассматриваться как площадка для противостояния с Россией.

При этом Грушко подчеркнул, что сейчас Соединенные Штаты и европейские партнеры Украины не поднимают вопрос о предоставлении каких-либо гарантий безопасности для России.

В то же время эксперт клуба "Валдай" Андрей Кортунов предположил, что Москва может вынести тему гарантий безопасности на обсуждение во время следующего раунда переговоров.

"Если российская сторона получит мандат на обсуждение этих вопросов, тем более если наша переговорная группа будет как-то дополнена, можно начать обсуждать и это", – сказал он.

Вопрос гарантий безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины обсуждались как одна из главных тем мирных переговоров, наряду с контролем России над всей территорией Донецкой области и планом послевоенного восстановления страны. 9 февраля Владимир Зеленский сообщил, что документы по этим гарантиям уже подготовлены.

"Защита от этого (обстрелов РФ. – Ред.) и обеспечение безопасности должны быть ощутимыми и подготовить основу для длительного мира. Документы по гарантиям готовы. Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы. Восстановлению нашего государства нет альтернативы", – сказал глава государства.

Как писал OBOZ.UA, 5 февраля в Абу-Даби состоялся второй день трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Встреча была закрытой, но известно, что обсуждались "параметры окончания войны", включая режим прекращения огня, территориальные вопросы (в том числе статус Донбасса) и гарантии безопасности для Украины. В целом переговоры продолжались почти пять часов.

