Китай ведет прокси-войну руками России, чтобы отвлечь США от стратегических вызовов, – посол при НАТО

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что, по мнению Китая, он ведет прокси-войну руками России. В КНР хотят, чтобы США и союзники были заняты именно войной РФ против Украины.

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Это прослеживается в некоторых заявлениях китайского правительства. Об этом Уитакер сказал в эфире Fox Business, отметив, чего таким образом хотят достичь в Пекине.

"Китай считает, что ведет прокси-войну руками России. И мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что они хотят, чтобы США с союзниками были заняты этой войной, чтобы мы не могли сфокусироваться на других наших стратегических вызовах. Но этого не произойдет", – заявил он.

Уитакер считает, что в этом вопросе Китай "просчитался".

Так, по мнению представителя США, КНР надо "упрекнуть за субсидирование" войны России в Украине. Уитакер отметил, что Пекин вносит свой вклад в убийства, которые происходят на полях боя в нашей стране.

Стоит отметить, что эти комментарии Уитакера прозвучали через неделю после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести жесткие экономические санкции против России, если она не прекратит войну против Украины в течение 50 дней.

Напомним: 14 июля Трамп заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Президент США подчеркнул, что "очень недоволен" РФ и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если соглашение по Украине не состоится в течение 50 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае заявили, что усиление США "антироссийских санкций" не будет способствовать завершению войны. Возможность урегулирования "украинского конфликта" Пекин видит исключительно в "диалоге и переговорах".

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