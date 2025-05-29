Китай сократил поставки дронов Mavic Украине и Западу, но увеличил для России, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай фактически ограничил доступ Украины и ее союзников к беспилотникам типа Mavic. Зато Пекин упростил поставки таких дронов России.

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Об этом он сообщил во время брифинга в Германии, а его слова цитирует агентство Bloomberg. Беспилотники DJI Mavic – популярные гражданские квадрокоптеры, которые широко используются в боевых условиях. Благодаря высокому качеству камеры и маневренности они идеально подходят для разведки, корректировки артиллерийского огня и даже доставки небольших боеприпасов. Именно поэтому их роль на фронте – критически важна.

"Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев. В РФ есть производственные линии, там присутствуют китайские представители", – сообщил президент.

По словам Зеленского, Россия не только имеет доступ к китайским дронам, но и наладила на своей территории производство с привлечением китайских специалистов. В то же время Украина и ее партнеры столкнулись с ограничениями в поставках не только готовых беспилотников, но и комплектующих к ним.

"Когда кто-то спрашивает, помогает ли Китай России [в военном плане], как мы должны оценивать такие шаги?" – спросил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина имеет производственные мощности для собственного производства БПЛА, но не хватает финансирования. По его словам, украинский военно-промышленный комплекс способен выпускать до 300-500 дронов ежедневно, однако для этого нужна постоянная поддержка со стороны союзников.

"Проблемы с производственными мощностями нет. Есть проблема в финансировании", – отметил президент.

Эту информацию подтвердил и европейский чиновник в комментарии Bloomberg: Китай сократил поставки компонентов, в частности магнитов для двигателей, на Запад.

На фоне обвинений Пекин продолжает заявлять о своей "нейтральной позиции" в войне. В заявлении Министерства иностранных дел Китая говорится, что Пекин "последовательно выступает за прекращение войны и мирные переговоры".

"Позиция Китая по вопросу Украины последовательна и ясна: мы поддерживаем прекращение войны и содействие мирным переговорам", – говорится в заявлении.

Китайские дипломаты подчеркивают, что Пекин никогда не поставлял воюющим странам летальное оружие и строго контролирует товары двойного назначения.

Ранее Владимир Зеленский сообщил об увеличении производства всей линейки беспилотников – от Mavic до дальнобойных дронов. Кроме того, известно об увеличении украинских возможностей для производства наземных роботизированных комплексов.

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