Китай отказался участвовать в переговорах в Давосе: у Зеленского сделали заявление
В Давосе была рассмотрена вторая пятерка пунктов Украинской формулы мира и наработка по их реализации. Однако Китай не участвовал во встрече по "формуле мира".
Об этом сообщил глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Он особо подчеркнул, что Китаю важно присоединиться к переговорам по мирному соглашению, которое положит конец войне между РФ и Украиной.
Зеленский начнет визит в Швейцарию 15 января, заявили в Офисе президента. Он встретится с лидерами парламента страны, партийными представителями и президентом Швейцарии. Предполагалось, что в ходе Всемирного экономического форума в Давосе Зеленский увидится с премьер-министром Китая Ли Цянем.
Ли Цянь уже в Швейцарии. Однако представителя Китая не было среди участников встречи по украинской "формуле мира" – несмотря на то, что Пекин получил приглашение. Более того, местом очередной встречи по "формуле мира" умышленно избрали Давос для того, чтобы она проходила в месте, где представители Китая уже есть. Но Пекин отказался от участия во встрече по поводу "формулы мира".
Ермак говорит, что количество участников "формулы мира" растет, уже более 80 стран и международных организаций присоединились к инициативе (в предыдущей встрече на Мальте их было 66. Но из четырех встреч по "формуле мира" представители Китая принимали участие только в одной - которая прошла в прошлом году в Джидде.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января участники Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) обсудили формулу мира для Украины. Представители более 80 стран говорили о мировом порядке и справедливости.
Накануне Зеленский резко ответил, к чему приведет заморозка войны в Украине. Он предостерег, что в таком случае страна-агрессор Россия будет готовиться к "реваншу".
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