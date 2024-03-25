Мирный саммит в Швейцарии: почему Китай тянет туда Россию, а на самом деле не хочет завершения войны

В ближайшее время диалог между Европой и Китаем снова наберет обороты. После того, как в марте спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в рамках "миротворческого" турне посетил РФ, Украину и страны ЕС, в мае во Францию приедет уже лидер КНР Си Цзиньпин. Перед этим в апреле китайского лидера посетит канцлер Германии Олаф Шольц. Встретится Си и с российским диктатором Путиным, который планирует посетить Китай в мае.

Вся эта активность не случайна. Пекин стремится снизить враждебность ЕС относительно своей экономики из-за связей с Москвой. Также КНР будет говорить и об Украине и своем участии в мирном процессе. Пока это направление идет довольно сложно из-за китайской позиции любой ценой протолкнуть своего российского сателлита за стол переговоров. Мол, хотите видеть нас, так приглашайте и россиян.

О том, к чему стремится Китай сегодня по отношению к Украине, России и Европе, – в материале OBOZ.UA.

Стремление к экономическому миру

Официальный повод встречи в Париже – 60-летие дипломатических отношений между Парижем и Пекином. Понятно, что главными вопросами станет стремление Китая возобновить испорченные отношения с Европой из-за "безграничного партнерства" с РФ, а Франции – укрепить позиции главной политической силы ЕС.

Китай резко отреагировал на беспрецедентное решение ЕС в прошлом месяце внести китайские компании в черный список из-за их связей с Россией. Его огромная индустрия электромобилей также близка к вступлению в торговую войну с европейцами. Пекин стремится к тому, чтобы европейские инвестиции оставались на китайском рынке, поскольку местная экономика все больше проседает из-за множества негативных факторов. На фоне все возрастающих экономических проблем возобновление комфортного диалога с ЕС с его мегарынком сбыта для товарища Си является очень важным шагом.

Кроме того, Европа отвернулась и от мегапроекта товарища Си – "Один пояс, один путь", который должен был превратить Китай в одного из мировых лидеров в сфере кредитования и расширил сферу влияния на государства-участники благодаря использованию экономических рычагов. После начала полномасштабного вторжения европейские государства дистанцируются от "пояса".

Борьба за самостоятельность Европы

Встреча в Париже состоится через год после визита президента Франции в Китай. Уже тогда Макрон активно продвигал тезис о стратегической автономии Европы во главе с Францией, чтобы стать "третьей сверхдержавой". Для этого ЕС должен снизить свою энергетическую и военную зависимость от Соединенных Штатов и избежать втягивания в конфронтацию между Китаем и США.

Сегодня французский президент пытается набрать геополитические очки и, наконец, стать полноценным лидером объединенной Европы. Макрон утверждал, что ЕС должен сосредоточиться на развитии оборонной промышленности и приобрести собственные возможности для обеспечения своей безопасности.

Китайцы с энтузиазмом поддерживают концепцию Макрона о стратегической автономии от США, да и вообще любые другие концепции, позволяющие ослабить влияние Штатов в мире. Сегодняшняя хилая внешняя политика Штатов этому как нельзя лучше способствует. Поэтому более подходящего времени усилить акцент на этом направлении в своих отношениях с европейскими странами, чем сегодня, у товарища Си может потом долго не возникнуть.

Украина все еще надеется на китайский фактор

С самого начала войны Китай заявляет о своей нейтральности, однако если бы не его экономическое и политическое "плечо" для РФ, ситуация на поле боя сейчас была бы, пожалуй, совсем другой. При этом украинские чиновники все еще считают, что у Китая есть большой потенциал для того, чтобы поспособствовать окончанию войны.

Как известно, до этого времени специальный представитель КНР по Евразии Ли Хуэй только однажды принимал участие во встречах советников по вопросам национальной безопасности, которые проводились в разных странах в поддержку украинского видения того, как должна закончиться война между Россией и Украиной. Саммит в Швейцарии должен состояться на гораздо более представительном уровне, и поэтому Украина прилагает усилия, чтобы убедить китайцев все таки принять в нем участие.

Однако Китай пытается убедить всех разрешить и России сесть за стол предстоящих мирных переговоров в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать подобную встречу. Это сообщение было усилено во время европейского тура Ли Хуэя. МИД Китая официально заявил, что Ли пообещал "поддержку своевременному созыву мирной конференции при равноправном участии всех сторон".

Однако здесь проблема может быть связана не только с украинской, но и российской позицией. МИД РФ уже заявило, что, вероятно, проигнорирует саммит мира в Швейцарии потому, что в Москве не считают эту страну подходящим местом для проведения каких-либо миротворческих встреч.

Похоже, что Китай продолжает зондировать настроение сторон и уровень представительства на швейцарском Форуме мира и все еще взвешивает, принимать ли вообще участие в таком форуме и в каком формате, или избежать его. Если будет ощутимо, что стороны готовы договариваться, конечно, с позиции китайского видения, Китай будет продолжать миротворческие усилия. Если станет очевидно, что стороны не готовы договариваться, то он на время сделает паузу в своих усилиях. То есть снова ничего особенного не произойдет.

Китай будет продвигать выгодные РФ решения

"Китай и Россия – идеологические близнецы, это две страны, где царит тоталитарная система, где нет свободы и свободных выборов. Поэтому совершенно неудивительно, что Китай приветствует все то, что сегодня нужно России, и как-то ей помогает" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Мы не должны удивляться, что Китай хочет при любых обстоятельствах посадить агрессора вместе с другими странами. Задумка проста и банальна – испортить саммит. Представитель России будет сидеть в зале, будет заниматься пропагандой, ложью и оправданием всего происходящего и влиять на участников. Китай таким коварным способом хочет помешать тому, чтобы этот форум принял нормальные решения для Украины. И наоборот, будет пытаться продвинуть скажем так, решения, которые будут играть на руку Москвы, или завалить сам форум.

На мой взгляд, для Китая сегодняшняя ситуация очень благоприятна, потому что он фактически поставил Россию в прямую зависимость от своих экономических интересов. А там, где есть экономические интересы, там, безусловно, появляются и политические. Чем дольше будет продолжаться война, тем глубже российская экономика будет становится частью китайской.

Если посмотреть немножечко вперед, то Россия через несколько лет, по замыслу Китая, станет полностью им контролируемая, она легко отдаст то, что когда-то забрала у Китая, а потом согласится на фактическую экономическую экспансию КНР в Восточную Сибирь. Потому китайцы никуда не спешат и не волнуются. Так что Китай, мне кажется, в данном случае работает исключительно на свои интересы, а Россия просто у него как расходный материал.

Что касается встреч руководителя Китая с лидерами Германия и Франции, то взаимозависимость этой страны и Запада очевидна. Тем более на фоне экономических проблем, которые уже начинают появляться. Крах китайской строительной империи – это могут быть только первые ласточки, а затем начнутся более сложные процессы.

Я думаю, что они все больше взвешивают, что заигрывать слишком сильно с Россией будет себе дороже. Именно поэтому визит во Францию, поэтому визит в Китай и так далее, чтобы не оказаться в такой очевидной конфронтации с Западом, потому что это для КНР может завершиться довольно печально.

Это еще одно свидетельство того, что прямой безоглядной поддержки России со стороны Китая не будет, а будет балансировка, чтобы это не портило окончательно отношения с Западом", – отметил Владимир Огрызко.

Китай пытается противопоставить Европу Соединенным Штатам

"В Китае сейчас мы наблюдаем серьезные экономические трудности. И это заставляет их искать компромисс и с Европой, и с США. То есть поведение Китая на международной арене четко зависит от экономической ситуации внутри страны. Он чувствует уверенность, когда дела обстоят хорошо, а когда плохо, то пытается искать компромисс" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA выразил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, сопредседатель Межпарламентского альянса по Китаю Александр Мережко.

"При этом нужно четко понимать, что Китай активно пытается расколоть трансатлантическую солидарность. Это часть его обширной стратегии. Он пытается противопоставить Европу Соединенным Штатам. То есть это также одна из таких задач, которую Си будет пытаться реализовать во время своих встреч с лидерами ЕС, но не основная. Главное все же связано с решением экономических вопросов, ведь в этом отношении у Китая очень много проблем и они с каждым годом увеличиваются.

Что касается участия представителей КНР в саммите мира, то есть шансы, что это произойдет даже без участия России. Эти резкие заявления скорее реверанс в сторону России, их стратегического партнера, чтобы удовлетворить Путина. Но если посмотреть на реальные интересы Китая, то они заключаются в том, чтобы не дать России проиграть. Поэтому китайцы экономически спасают Россию.

Но, что любопытно, что они также не заинтересованы и в победе самой России. Потому что если она победит, то станет более уверенной и более независимой от Китая. Поэтому они заинтересованы в продолжении войны. И, с другой стороны, они также считают, что российская война против Украины каким-то образом может ослабить Запад. Потому и занимают такую выжидательную позицию на сегодня. В том числе относительно участия в саммите мира", – отметил Александр Мережко.