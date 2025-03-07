Китайский пас…

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Думаю, все прекрасно помнят, как в середине февраля МИД Китая в лице его глава Вань И, совершенно неожиданное (а возможно и нет) сделал заявление о том, что Европа🇪🇺 должна присоединиться к мирным переговорам по Украине🇺🇦. Это заявление стало реакцией Пекина на встречу представителей США🇺🇸 и россии в Саудовской Аравии.

И вот, не прошло и полгода, а всего две с небольшим недели после заявления Вань И, как спецпредставитель Китая по европейским делам Лу Шае (довольно одиозный как для взвешенной азиатской дипломатии), заявил, что он "потрясен" тем, как президент Дональд Трамп обращался с американскими союзниками в Европе, добавив, что мирное соглашение по Украине не должно определяться только США и россией.

Если в двух словах, то Китай интенсивно вступает в конфронтацию с США на всех фронтах.

Две недели назад уже Китай находится в состоянии полной готовности к экономической войне с США 2.0. И следует понимать, что следующие 4 года именно под аккомпанемент этого противостояния и будут развиваться, в бесконечной лихорадке мировой экономики. Для Китая важным становится поддержка тех сил, что недовольны действиями США и это – Европа и Украина.

Поэтому, даже не смотря на то, что Китай стал спасательным кругом для россии последние 3 года, поставляя технологии и контрабанду в обход санкций, на геополитической арене Пекин выбирает поддержку Брюсселя, в пику Вашингтону. Поэтому, этап рисования вилами по воде, а именно таковым является всё то, что мы могли наблюдать на протяжении этих полутора месяцев после инаугурации Дональда Трампа, касательно неких мирных инициатив Белого дома, сопровождается не просто первыми уколами, а уже обменами дипломатическими порезами в рамках уже пульсирующего экономического противостояния США и КНР.

Казалось бы, просто заявление, одно из многих других, звучавших за последнее время, но за ним может стоять определённый толчок в формированию коалиций по интересам. Не могу сказать, что для нас это плохо, ведь это, в некотором смысле конкуренция на арене, где ДТ не будет себя чувствовать исключительно доминирующим персонажем, уверенным и раскидывающимся ультиматумами.

Главное умело нам воспользоваться складывающейся на этой арене обстановкой и поступательно, но определённо открывающимися возможностями.