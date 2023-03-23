Кирби назвал идиотом российского пилота, которого отметил Шойгу: не знаю другой армии в мире, которая бы награждала за врезание в дрон

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби назвал "смехотворным" награждение за храбрость в РФ пилота Су-27. В частности, за опасный маневр над Черным морем, который повлек за собой падение американского беспилотника MQ-9 Reaper.

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По его мнению, поступок летчика подпадает под другое определение. Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне 22 марта, который доступен в записи на YouTube.

"Я не знаю другой армии в мире, других военно-воздушных сил в мире, которые наградили бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, думаю, у них другое определение. Это нелепо. Это обидно", – указал ныне представитель Белого дома, а в прошлом – контрадмирал ВМФ.

На флоте наоборот учат военных избегать столкновений с любой техникой. Поэтому, по его словам, поступок российского пилота был просто "идиотским".

"Я не подозреваю, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае злонамеренно подверг себя и имущество США большому риску, а в лучшем – просто идиоту", – высказался Кирби.

Комментарий координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США последовал после оглашения министром обороны РФ Сергеем Шойгу о награждении двух летчиков так называемыми орденами мужества.

Напомним, что во время инцидента над Черным морем 14 марта один из российских истребителей сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper. Самолет Су-27 страны-агрессора РФ повредил винт дрона США, из-за чего он упал в море.

По словам представителя Белого дома, хотя Вашингтон может никогда не узнать, каковы были намерения российских пилотов, инцидент был "умышленным преследованием" и "умышленной агрессией".

Как сообщал OBOZREVATEL, США считают, что Россия нашла некоторые обломки их MQ-9 Reaper. Отмечается, что она достигла места, где в Черном море упал американский беспилотник, примерно в 120 км к юго-западу от Крыма.

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