Киев работает над организацией визита Орбана в Украину: Стефанишина рассказала подробности

Пока дипломаты Украины работают над организацией визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Министры иностранных дел Венгрии и Украины должны встретиться на этот счет уже в понедельник, 29 января.

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Об этом вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина сообщила агентству Reuters. Это может стать первым после российского вторжения визитом человека, считающегося сторонником РФ из всех лидеров стран НАТО.

Работу министров МИД обеих стран подтвердил помощник Стефанишиной. А глава администрации президента Украины Андрей Ермак уточнил, что может быть обсужден визит непосредственно Орбана.

Венгрия против Украины

В декабре прошлого года именно Венгрия не разрешила Евросоюзу оказать Украине помощь 50 млрд евро на 4 года. А кроме того, власти страны блокируют выделение Украине последнего, 500-миллионного транша из Европейского фонда мира.

Впрочем, по поводу пакета помощи в 50 млрд евро в Венгрии уже заявили, что согласятся разблокировать его предоставление Украине – однако при условии ежегодного пересмотра финансирования.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 января депутатами Европейского парламента был согласован проект резолюции по Венгрии, результатом которой должно стать лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС. И уже 18 января Европарламент 345 голосами против 104 принял эту резолюцию с призывом к Совету ЕС активизировать седьмую статью против Венгрии.

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