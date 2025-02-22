Келлог посетил раненых украинских военных и заявил, что Трамп 'совершенно прав о завершении войны'. Фото

Спецпредставитель по Украине в администрации президента США Кит Келлог во время своего визита в Украину посетил раненных бойцов ВСУ. Американский чиновник навестил защитников в военном госпитале в Ирпене.

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Келлог подчеркнул, что войне нужно положить конец. Об этом он заявил в социальной сети Х.

Спецпредставитель Белого дома посетил украинских военнослужащих вместе с послом Бриджит Бринк. По словам Келлога, президент Дональд Трамп абсолютно прав, когда говорит о необходимости положить конец российско-украинской войне.

"Сегодня состоялся эмоциональный визит в украинский военный госпиталь в Ирпене, чтобы навестить раненых солдат вместе с послом Бринк. Находясь рядом с этими воинами, президент Трамп абсолютно прав, говоря о том, что нужно положить конец этой войне. Убийства должны прекратиться", – заявил Келлог.

Напомним, команда президента США Дональда Трампа продолжает давить на Киев, требуя предоставить Штатам доступ к критически важным полезным ископаемым Украины. Американские переговорщики при этом прибегают к откровенному шантажу.

Ранее сообщалось, что американские и украинские чиновники в течение многих часов обсуждали соглашение о редкоземельных металлах. Переговоры продолжались всю ночь, вплоть до утра 21 февраля.

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