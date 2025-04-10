Канада передала Украине 40 тысяч ракетных двигателей: что известно о поставке

Канада отправила в Украину 40 тысяч двигателей к списанным авиаракетам CRV-7. Для безопасности транспортировки боеприпасов Канада поставляет двигатели отдельно от боевых частей.

Видео дня

О поставке сообщила канадская тренировочная миссия UNIFIER в своем аккаунте в соцсети Х. Также обнародовали соответствующее видео.

"Получено более 40 тысяч ракетных двигателей CVR-7! Благодаря нашей логистической поддержке ВСУ будут лучше оснащены для защиты своей страны", – говорится в сообщении.

На кадрах зафиксирован процесс выгрузки контейнеров с двигателями. Видео, вероятно, было снято в одном из европейских портов.

Напомним, что переговоры о передаче Украине CRV7 начались еще в феврале прошлого года. Правительство Канады намеревалось потратить миллионы долларов на утилизацию десятков тысяч этих ракет. Военное руководство Украины попросило канадцев передать это вооружение ВСУ.

Тогда сообщалось, что в вооруженных силах Канады есть запас из более чем 83 тысяч законсервированных ракет CRV7, которые были сняты с вооружения в начале 2000-х годов. В 2021 году Канада заключила контракт на их утилизацию, однако процесс впоследствии был остановлен.

В феврале 2024 года Украина официально подала запрос на получение этих ракет.

Что известно о CRV7

CRV7 – это неуправляемая авиационная 70-мм ракета, разработанная компанией Bristol Aerospace. Ее впервые использовали в начале 1970 года и в то время она была наиболее мощной из неуправляемых ракет.

Однако CRV7 до сих пор остается одним из самых мощных штурмовых неуправляемых реактивных снарядов. Ракета адаптирована для использования как на самолетах, так и на вертолетах.

Базовой боевой частью первых ракет CRV7 была американская осколочно-фугасная M151 с моментальным подрывом, содержащая 4,5 кг взрывчатого вещества. Также ракеты могли оснащаться дымовыми (M156) или осветительными (M257/278) боеголовками.

Канадская компания Bristol Aerospace разработала ряд специализированных вариантов БЖД:

WTU-5001/B – учебная, с мягким стальным стержнем (3,6 кг).

WTU-5001A/B – усовершенствованная версия со стержнем из закаленной стали.

Впоследствии была создана "противобункерная" БЖ WDU-50001/B весом 7,2 кг — полубронебойная фугасно-воспалительная.

Кинетическая энергия CRV7 была настолько высокой, что испытатели с изумлением обнаружили – даже инертные ракеты CRV7 пробивали броню старых танков Centurion. Это открытие привело к созданию специальной противотанковой боеголовки с вольфрамовым сердечником, которая могла пробивать броню Т-72 по любому направлению.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2024 года правительство Канады заявило, что начнет поставлять в Украину списанные ракетные двигатели CRV7. Начальный транш составлял около 2000 штук.

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